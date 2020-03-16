***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:55
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829145
BIST
11:0291.563
En Yüksek
|Değişim
|: -4,23%
|| -4.041,95
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.649
11:026,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2990
|
6,3650
En Düşük
6,2780
11:027,1216
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0886
|Açılış
|: 7,0360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9920
|
7,1238
En Düşük
6,9931
11:02313,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,12
|Açılış
|: 313,51
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|3.068.253
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|VKING
|3,78
|1.684.730
|% 5,88
|
|MTRYO
|4,90
|11.710
|% 5,15
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|YONGA
|9,48
|36.432
|% -9,97
|
|KSTUR
|20,42
|41
|% -9,96
|
|ASELS
|24,06
|181.930.240
|% -5,50
|
|THYAO
|8,70
|146.828.788
|% -4,81
|
|GARAN
|8,52
|112.942.873
|% -5,44
|
|ECILC
|4,06
|71.656.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|52.857.785
|% -3,17
|
|ODAS
|1,32
|44.317.751
|% -4,35
|
|IHLGM
|0,91
|29.489.217
|% -4,21
|
|YKBNK
|2,14
|52.857.785
|% -3,17
|
|GSRAY
|1,86
|39.311.457
|% -8,82
|
|KRDMD
|1,98
|40.791.744
|% -3,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8031
|7,8422
|% 0,71
|
|Frank
|6,7121
|6,7525
|% 1,30
|
|Riyal
|1,6900
|1,6984
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.532
|1.532
|2,03
|
|Altın Gr.
|313
|313
|2,04
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,09
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|32,20
|32,20
|-1,65
|