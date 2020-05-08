***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:32
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843557
BIST
11:4998.781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 382,50
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:497,1103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:497,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0248
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:49392,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 392,41
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.113.925
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.718.706
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.715.222
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|IPEKE
|13,62
|108.417.680
|% -5,09
|
|MARKA
|1,33
|5.609.866
|% -5,00
|
|BURVA
|18,37
|1.960.815
|% -4,82
|
|KRDMD
|2,60
|626.052.484
|% 0,00
|
|GARAN
|8,04
|352.162.662
|% 0,25
|
|HALKB
|5,36
|258.195.439
|% 3,28
|
|PETUN
|23,02
|252.585.532
|% 4,07
|
|YKBNK
|2,14
|212.029.245
|% 0,47
|
|KRDMD
|2,60
|626.052.484
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|212.029.245
|% 0,47
|
|HALKB
|5,36
|258.195.439
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,61
|208.715.784
|% 2,44
|
|GARAN
|8,04
|352.162.662
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7712
|8,8152
|% -0,01
|
|Frank
|7,2751
|7,3189
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8849
|1,8943
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,40
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.567
|-1,60
|
|Tam
|2.588
|2.634
|-1,60
|
|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,80
|
|Çeyrek
|629
|644
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,40
|