***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2020 16:50
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844495
BIST
16:3699.528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.735,99
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:366,9968
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0763
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:367,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:36383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,45
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.363.725
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.624.159
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,46
|37.685.446
|% -9,28
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,88
|55.754.163
|% -6,95
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,75
|65.669.924
|% -5,50
|
|GARAN
|7,92
|809.215.584
|% 2,06
|
|ASELS
|27,34
|590.362.328
|% 1,79
|
|ECILC
|5,42
|556.572.294
|% 9,94
|
|MGROS
|33,72
|444.644.096
|% 6,71
|
|AKBNK
|5,61
|441.968.372
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|353.064.899
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|238.647.960
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.004.280
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,41
|331.954.028
|% 2,55
|
|IHLAS
|0,70
|84.760.692
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% -1,01
|
|Frank
|7,2028
|7,2461
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.507
|-30,70
|
|Tam
|2.537
|2.572
|-31,60
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-15,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
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|B. Petrol
|30,44
|30,44
|0,81
|
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