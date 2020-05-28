ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,66
|48.759.666
|% 9,21
|GLBMD
|4,41
|4.347.229
|% 8,35
|BIZIM
|15,00
|99.713.496
|% 7,91
|MNDRS
|1,96
|161.176.516
|% 7,69
|DITAS
|19,39
|12.008.795
|% 7,30
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3106
|8,3523
|% 0,37
|Frank
|6,9835
|7,0255
|% 0,21
|Riyal
|1,8043
|1,8133
|% 0,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|10,70
|Altın Gr.
|376
|376
|3,40
|Cumhuriyet
|2.439
|2.469
|22,20
|Tam
|2.510
|2.544
|34,30
|Yarım
|1.225
|1.238
|11,20
|Çeyrek
|613
|620
|5,60
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,36
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|0,09
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem