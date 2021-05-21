***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.05.2021 11:52
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937147
BIST
16:051.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:058,3737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0068
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:0510,2206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0410
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2102
16:05508,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,67
|Açılış
|: 508,51
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,76
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:05
|SONME
|38,64
|7.405.003
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.919.103
|% 9,91
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|OZGYO
|1,85
|11.032.709
|% 8,82
|
|BERA
|29,00
|58.442.101
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|31,00
|59.504.673
|% -6,91
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,21
|727.133.237
|% -0,24
|
|KRDMD
|8,13
|636.224.409
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,20
|618.424.224
|% 2,00
|
|JANTS
|89,15
|616.711.028
|% 1,48
|
|FENER
|34,28
|482.926.683
|% 9,59
|
|YKBNK
|2,18
|376.197.012
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.273.453
|% 1,02
|
|TSPOR
|2,57
|111.222.985
|% 4,90
|
|CEMAS
|1,34
|43.497.776
|% -0,74
|
|GWIND
|4,45
|138.388.103
|% 1,14
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3706
|8,3737
|% -0,08
|
|Euro
|10,2148
|10,2206
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8574
|11,9169
|% 0,01
|
|Frank
|9,2930
|9,3490
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2269
|2,2380
|% -0,05
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|