***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:12
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100899
BIST
13:034.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 56,86
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.742
13:0318,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:0320,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0353
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:031.137,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 5,15
|Açılış
|: 1.137,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:03
|KRDMA
|17,38
|252.169.434
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|10.199.195
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.429.008
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.939.980
|% 9,96
|
|RODRG
|31,98
|9.563.247
|% 9,00
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|POLTK
|1.600,00
|50.351.451
|% -7,92
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|THYAO
|129,40
|5.786.292.099
|% 3,27
|
|KRDMD
|17,92
|3.597.390.871
|% 4,25
|
|ASELS
|53,50
|2.746.533.718
|% 1,33
|
|EREGL
|37,42
|2.462.393.994
|% 1,57
|
|KOZAL
|526,80
|2.009.744.125
|% 1,54
|
|EKGYO
|8,09
|1.919.633.352
|% 0,12
|
|KRDMD
|17,92
|3.597.390.871
|% 4,25
|
|YKBNK
|8,62
|1.567.352.407
|% 0,35
|
|PETKM
|16,59
|1.547.785.493
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,57
|223.565.917
|% 0,78
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7814
|18,7830
|% 0,05
|
|Euro
|20,2138
|20,2255
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8074
|22,9217
|% 0,32
|
|Frank
|20,0972
|20,2183
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,97
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,17
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.683
|7.729
|-4,00
|
|Yarım
|3.741
|3.782
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|0,49
|