***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 11:28
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272605
BIST
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14:229.571
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -108,79
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:2232,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0844
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:2234,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1148
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6249
En Düşük
34,3902
14:222.477,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,98
|Açılış
|: 2.477,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:22
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|262.872.884
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,18
|231.340.595
|% 8,29
|
|BJKAS
|81,65
|111.369.173
|% 6,25
|
|GRNYO
|11,61
|13.473.893
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.077.299
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|DENGE
|2,67
|71.409.935
|% -9,80
|
|ENTRA
|15,45
|5.836.285.079
|% -4,04
|
|THYAO
|296,50
|4.917.439.439
|% -0,67
|
|YKBNK
|30,18
|3.083.864.752
|% -4,49
|
|TUPRS
|187,40
|2.982.612.568
|% 2,40
|
|ISCTR
|12,23
|2.933.224.553
|% -3,78
|
|ENTRA
|15,45
|5.836.285.079
|% -4,04
|
|ISCTR
|12,23
|2.933.224.553
|% -3,78
|
|ZOREN
|5,71
|1.246.379.488
|% -2,89
|
|YKBNK
|30,18
|3.083.864.752
|% -4,49
|
|KOZAL
|24,98
|2.505.685.091
|% 1,96
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4892
|32,4954
|% 0,26
|
|Euro
|34,5905
|34,6090
|% 0,33
|
|Sterlin
|40,4078
|40,6103
|% 0,34
|
|Frank
|35,5477
|35,7259
|% 0,13
|
|Riyal
|8,6532
|8,6966
|% 0,31
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,29
|28,33
|% 0,66
|
|Platin
|968,16
|968,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,63
|1.019,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.371,61
|2.371,90
|% 0,66
|