***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.02.2021 13:22
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 16.02.2021
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ARD Grup Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909898
BIST
13:471.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:476,9184
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0458
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:478,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:47406,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 406,47
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.806.403
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|35.131.663
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|PSDTC
|31,28
|27.145.162
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|27.145.162
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,00
|1.532.405.297
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,58
|946.037.637
|% 1,57
|
|GUBRF
|79,15
|940.574.067
|% 8,20
|
|SASA
|40,54
|931.424.234
|% 7,08
|
|IPEKE
|17,12
|697.552.845
|% 4,58
|
|SKBNK
|1,56
|603.008.451
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|946.037.637
|% 1,57
|
|TSKB
|1,78
|248.115.510
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,93
|322.401.999
|% 0,34
|
|ODAS
|4,09
|310.891.668
|% 0,49
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9158
|6,9197
|% -0,64
|
|Euro
|8,4162
|8,4203
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6176
|9,6658
|% -0,38
|
|Frank
|7,7702
|7,8170
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8413
|1,8505
|% -0,53
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|7,00
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-10,24
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,95
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,21
|