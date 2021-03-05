***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 14:32
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915406
BIST
14:481.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.544
En Düşük
1.528
14:487,4828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4755
14:488,9325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0836
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9248
14:48408,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,96
|Açılış
|: 408,42
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:48
|CLEBI
|226,60
|108.843.228
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.237.000
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.906.800
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.901.378
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,96
|1.441.336.554
|% 1,19
|
|GARAN
|9,34
|996.250.708
|% -0,64
|
|INDES
|32,88
|825.925.275
|% 7,87
|
|KRDMD
|7,30
|702.645.486
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|692.975.178
|% -0,27
|
|PETKM
|5,96
|1.441.336.554
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,42
|437.203.132
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|258.637.671
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,42
|396.484.814
|% 2,09
|
|GARAN
|9,34
|996.250.708
|% -0,64
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4784
|7,4828
|% -0,38
|
|Euro
|8,9271
|8,9325
|% -0,93
|
|Sterlin
|10,3026
|10,3543
|% -0,98
|
|Frank
|8,0321
|8,0804
|% -0,25
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% -0,38
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-0,48
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|2.715
|2.756
|-7,00
|
|Tam
|2.702
|2.772
|-7,33
|
|Yarım
|1.306
|1.341
|-3,55
|
|Çeyrek
|655
|671
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|1,78
|