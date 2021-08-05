***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.08.2021 09:06
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında ARD Grup Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954895
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:058,5614
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0868
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
18:0510,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1135
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
18:05498,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,23
|Açılış
|: 498,21
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|OLMK
|7,42
|1.594.278
|% 0,00
|
|SISE
|7,80
|489.820.056
|% 0,00
|
|PETKM
|5,71
|367.164.675
|% 0,00
|
|MERKO
|5,07
|8.616.666
|% 0,00
|
|MIPAZ
|3,81
|3.173.819
|% 0,00
|
|OLMK
|7,42
|1.594.278
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,00
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 0,00
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 0,00
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5540
|8,5614
|% 1,02
|
|Euro
|10,1420
|10,1538
|% 1,13
|
|Sterlin
|11,8510
|11,9104
|% 0,94
|
|Frank
|9,3982
|9,4548
|% 0,88
|
|Riyal
|2,2764
|2,2878
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,67
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,13
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,97
|0,05
|
|B. Petrol
|70,32
|70,32
|-0,06
|