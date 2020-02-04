***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ‘ nin Halka arzına ilişkin sonuçlarHalka arzına aracılık ettiğimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 29-30/01/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 5,30 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Yatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar7.455.11799,40%17.962Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 24.020 0,32% 56Yabancı Bireysel Yatırımcılar 13.973 0,19% 36Yabancı Kurumsal Yatırımcılar 368 0,00% 1Sicilsiz Hesaplar (Hatalı Hesap No. gibi) 6.522 0,09% -Toplam 7.500.000 100,00% 18.055Halka Arzda, 36 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 1 yabancı tüzel kişi yatırımcı, 17.962 yerli gerçek kişi yatırımcı, 56 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 18.055 yatırımcı 7.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.6.522 TL nominal tutarlı payın ise sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816932BIST