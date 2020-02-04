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***ARDYZ* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.02.2020 11:25
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***ARDYZ******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ‘ nin Halka arzına ilişkin sonuçlar
Halka arzına aracılık ettiğimiz ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 29-30/01/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 7.500.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 5,30 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 
Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
7.455.117
99,40%
17.962

Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar 24.020 0,32% 56
Yabancı Bireysel Yatırımcılar 13.973 0,19% 36
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar 368 0,00% 1
Sicilsiz Hesaplar (Hatalı Hesap No. gibi) 6.522 0,09% -
Toplam 7.500.000 100,00% 18.055
Halka Arzda, 36 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 1 yabancı tüzel kişi yatırımcı, 17.962 yerli gerçek kişi yatırımcı, 56 yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 18.055 yatırımcı 7.500.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
6.522 TL nominal tutarlı payın ise sicil bilgileri hatalı girilmiş olduğu için Takas sisteminde henüz eşleşmesi olmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816932


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HLGYO 1,72 237.660.048 % 15,44  
DOKTA 88,55 32.171.693 % 15,00  
CELHA 11,36 26.800.971 % 14,06  
GYHOL 23,00 512.558 % 13,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7522 7,7911 % 0,01  
Frank 6,1383 6,1753 % -0,49  
Riyal 1,5875 1,5955 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.561 1.561 -15,71  
Altın Gr. 300 300 -3,27  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 0,01  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,00  
B. Petrol 55,02 55,02 0,81  
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