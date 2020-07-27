AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2020 11:15
AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Çamlıca Köşkü, Arnavutköy Mah. Tekkeci Sok. No: 3-5/1 34345, Arnavutköy, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye 02122877771 02122877765
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861985
BIST
15:301.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
15:306,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8574
En Düşük
6,8322
15:308,0514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0688
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
15:30426,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 7,90
|Açılış
|: 426,73
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,86
|31.940.535
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|14.803.883
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.881.942
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.566.734
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|13.933.542
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|ITTFH
|4,12
|299.614.178
|% -7,00
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|35,64
|911.006.464
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,88
|704.773.005
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,33
|685.692.306
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|530.189.860
|% -1,24
|
|SASA
|14,14
|513.542.757
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,88
|704.773.005
|% 6,21
|
|EKGYO
|2,33
|685.692.306
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,00
|214.577.234
|% 9,89
|
|SISE
|6,38
|530.189.860
|% -1,24
|
|TSKB
|1,25
|99.081.995
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7757
|8,8197
|% 0,46
|
|Frank
|7,3982
|7,4428
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8211
|1,8303
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,04
|
|Altın Gr.
|427
|427
|7,89
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.814
|90,20
|
|Tam
|2.874
|2.894
|99,00
|
|Yarım
|1.395
|1.412
|45,30
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,60
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|1,43
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,32
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|0,34
|