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AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2022 11:15
AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@arendenetim.com
bakgungor@arendenetim.com
mademirkaya@arendenetim.com
arendenetim@hs01.kep.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dr. Mehmet Ali Demirkaya 24997 TRY 49,99
Bora Akgüngör 24996 TRY 49,99
Kemal Demirci 1 TRY 0,00
Yavuz Erkinsoy 1 TRY 0,00
Özge Öğreten 1 TRY 0,00
Hüseyin Yılmaz 1 TRY 0,00
Taci Tekin 1 TRY 0,00
Hasan Akdemir 1 TRY 0,00
Ender Eren Tunalı 1 TRY 0,00
TOPLAM




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010227


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BIST En Aktif Hisseler11:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,78 870.532 % 9,99  
CLEBI 212,60 20.669.738 % 9,98  
MEPET 2,54 15.472.377 % 9,96  
AYEN 9,08 12.071.016 % 9,93  
TSPOR 5,21 148.761.963 % 9,92  
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11:40 Alış Satış %  
Dolar 14,7115 14,7220 % -0,29  
Euro 16,1276 16,1549 % 0,11  
Sterlin 19,1391 19,2351 % -0,26  
Frank 15,6680 15,7624 % -0,40  
Riyal 3,9106 3,9302 % -0,34  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.971 1.971 -11,41  
Altın Gr. 936 936 -5,36  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,57 25,60 -0,24  
Gümüş Gr. 12,14 12,16 -0,11  
B. Petrol 110 110 -2,63  
Seans Raporu 11:40
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