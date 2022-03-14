AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.03.2022 11:15
AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@arendenetim.com
bakgungor@arendenetim.com
mademirkaya@arendenetim.com
arendenetim@hs01.kep.tr
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Dr. Mehmet Ali Demirkaya 24997 TRY 49,99
Bora Akgüngör 24996 TRY 49,99
Kemal Demirci 1 TRY 0,00
Yavuz Erkinsoy 1 TRY 0,00
Özge Öğreten 1 TRY 0,00
Hüseyin Yılmaz 1 TRY 0,00
Taci Tekin 1 TRY 0,00
Hasan Akdemir 1 TRY 0,00
Ender Eren Tunalı 1 TRY 0,00
TOPLAM
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010227
BIST
11:422.080
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 26,55
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.081
En Düşük
2.066
11:4214,7277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0376
|Açılış
|: 14,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
11:4216,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0306
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
11:42933,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,66
|Açılış
|: 933,67
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler11:40
|RAYSG
|11,78
|870.532
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|20.669.738
|% 9,98
|
|MEPET
|2,54
|15.472.377
|% 9,96
|
|AYEN
|9,08
|12.071.016
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|148.761.963
|% 9,92
|
|KRVGD
|9,87
|127.720.652
|% -9,95
|
|GRSEL
|9,87
|135.981.838
|% -9,95
|
|BALAT
|8,20
|82.000
|% -8,89
|
|EPLAS
|18,51
|10.180.649
|% -8,64
|
|DURDO
|15,85
|3.396.600
|% -5,93
|
|THYAO
|26,70
|1.125.312.991
|% 1,06
|
|FROTO
|264,30
|695.342.238
|% 8,36
|
|SISE
|13,92
|619.726.026
|% 2,88
|
|PETKM
|8,35
|561.898.631
|% 2,58
|
|KRDMD
|14,99
|522.835.456
|% 0,33
|
|ODAS
|1,57
|106.946.049
|% 3,29
|
|PETKM
|8,35
|561.898.631
|% 2,58
|
|CEMAS
|1,14
|76.031.366
|% 4,59
|
|YKBNK
|3,73
|208.342.034
|% 1,08
|
|SISE
|13,92
|619.726.026
|% 2,88
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7115
|14,7220
|% -0,29
|
|Euro
|16,1276
|16,1549
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,1391
|19,2351
|% -0,26
|
|Frank
|15,6680
|15,7624
|% -0,40
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% -0,34
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-11,41
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,36
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,63
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866