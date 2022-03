AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@arendenetim.combakgungor@arendenetim.commademirkaya@arendenetim.comarendenetim@hs01.kep.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Dr. Mehmet Ali Demirkaya 24997 TRY 49,99Bora Akgüngör 24996 TRY 49,99Kemal Demirci 1 TRY 0,00Yavuz Erkinsoy 1 TRY 0,00Özge Öğreten 1 TRY 0,00Hüseyin Yılmaz 1 TRY 0,00Taci Tekin 1 TRY 0,00Hasan Akdemir 1 TRY 0,00Ender Eren Tunalı 1 TRY 0,00TOPLAMhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010227BIST