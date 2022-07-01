***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.07.2022 16:27
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.05.2022
Tescil Tarihi
30.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.06.2022, 10610
Açıklamalar
18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak seçilen PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 30.06.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040725
BIST
16:552.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 45,67
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:5516,7646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0662
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
16:5517,4164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1110
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3832
16:55967,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,92
|Açılış
|: 967,00
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISSEN
|28,16
|60.267.406
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,40
|1.224.898.622
|% 9,06
|
|FENER
|45,30
|184.741.786
|% 8,63
|
|KMPUR
|33,84
|94.046.545
|% 8,46
|
|OZKGY
|5,97
|44.693.983
|% 8,35
|
|RTALB
|6,93
|119.645.069
|% -7,10
|
|GLRYH
|3,20
|38.207.564
|% -6,16
|
|KFEIN
|22,28
|22.158.965
|% -4,95
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,58
|15.452.312
|% -3,52
|
|THYAO
|49,28
|4.520.178.807
|% 5,30
|
|SISE
|21,42
|1.636.966.093
|% -0,37
|
|KOZAL
|185,40
|1.224.898.622
|% 9,06
|
|EREGL
|27,18
|1.065.204.409
|% 0,15
|
|TUPRS
|271,00
|898.791.457
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,74
|464.261.903
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,44
|558.866.572
|% 2,54
|
|ODAS
|2,91
|324.230.992
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,56
|431.826.718
|% 4,11
|
|THYAO
|49,28
|4.520.178.807
|% 5,30
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7559
|16,7646
|% 0,40
|
|Euro
|17,3980
|17,4164
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0602
|20,1608
|% -1,03
|
|Frank
|17,3606
|17,4652
|% -0,28
|
|Riyal
|4,4519
|4,4743
|% 0,38
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-13,90
|
|Altın Gr.
|966
|967
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.458
|6.549
|-41,00
|
|Yarım
|3.161
|3.202
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.601
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,05
|