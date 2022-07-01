***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022-31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi18.05.2022Tescil Tarihi30.06.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su30.06.2022, 10610Açıklamalar18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak seçilen PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçimi, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 30.06.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040725BIST