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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

01.04.2020 17:53
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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 17.01.2020  tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında  
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde bağışlara ilişkin değişliklik yapılması konusu 20.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu ana sözleşme tadili 27.03.2020 tarihinde İstanbul Ticarat Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve bu işlem 01.04.2020 tarih ve 10049 sayılı Türkiye Ticaret Gazatesinde ilan edilmiştir.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833926


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IHGZT 5,50 677.202 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
MEGAP 1,76 427.835 % 10,00  
DARDL 4,62 2.662.270 % 10,00  
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Sterlin 8,2700 8,3115 % 1,00  
Frank 6,8893 6,9308 % 0,51  
Riyal 1,7734 1,7822 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.592 1.593 14,93  
Altın Gr. 342 343 6,84  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,00 14,04 0,04  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,04  
B. Petrol 24,91 24,91 -1,44  
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