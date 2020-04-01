***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.04.2020 17:53
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde bağışlara ilişkin değişliklik yapılması konusu 20.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu ana sözleşme tadili 27.03.2020 tarihinde İstanbul Ticarat Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve bu işlem 01.04.2020 tarih ve 10049 sayılı Türkiye Ticaret Gazatesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833926
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0800
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6968
En Düşük
6,6108
18:057,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0257
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05343,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 7,27
|Açılış
|: 343,05
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
343,06
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|GEDZA
|6,98
|3.101.219
|% -9,94
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2700
|8,3115
|% 1,00
|
|Frank
|6,8893
|6,9308
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7734
|1,7822
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|14,93
|
|Altın Gr.
|342
|343
|6,84
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,04
|
|B. Petrol
|24,91
|24,91
|-1,44
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
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Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026