***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamındaŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde bağışlara ilişkin değişliklik yapılması konusu 20.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızda görüşülüp onaylanmıştı. Söz konusu ana sözleşme tadili 27.03.2020 tarihinde İstanbul Ticarat Sicili Müdürlüğünce tescil edilmiş ve bu işlem 01.04.2020 tarih ve 10049 sayılı Türkiye Ticaret Gazatesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833926BIST