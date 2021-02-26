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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

26.02.2021 13:57



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile  Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesine ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913270


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