***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.02.2021 13:57
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü maddesine yenilenebilir enerji faaliyetlerine ilişkin 16.fıkranın eklenmesine ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913270
BIST
15:201.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -17,70
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:207,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0651
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:208,9932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0368
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
15:20421,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,48
|Açılış
|: 420,95
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.705.786
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|BLCYT
|9,15
|54.412.890
|% 8,67
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,40
|1.289.830.543
|% 0,07
|
|KOZAL
|127,20
|1.215.782.114
|% -0,78
|
|GARAN
|8,85
|978.000.823
|% -2,53
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SASA
|39,94
|753.607.040
|% -4,22
|
|EKGYO
|2,25
|650.252.297
|% -2,60
|
|TSKB
|1,65
|366.837.189
|% -4,07
|
|KARSN
|3,90
|623.289.693
|% -7,80
|
|PETKM
|5,18
|782.988.887
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|195.137.040
|% -3,68
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4238
|7,4300
|% 1,05
|
|Euro
|8,9989
|9,0080
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,3115
|10,3632
|% 0,42
|
|Frank
|8,1755
|8,2248
|% 1,16
|
|Riyal
|1,9766
|1,9865
|% 1,12
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-8,00
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,09
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.782
|2.854
|39,28
|
|Yarım
|1.344
|1.381
|19,00
|
|Çeyrek
|674
|690
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|64,89
|64,89
|-1,23
|