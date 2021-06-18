***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.06.2021 15:02
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 32.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 2021/30 Sayılı Bülten'inden öğrenilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943043
BIST
15:061.399
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,71
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.399
15:068,7111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
15:0610,3656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0319
|Açılış
|: 10,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
15:06501,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,18
|Açılış
|: 501,32
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler15:06
|IDGYO
|6,05
|1.314.750
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.139.673
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.861.974
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.057.374
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.607.737
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|EGGUB
|166,50
|24.926.970
|% -5,02
|
|THYAO
|14,55
|904.226.644
|% -0,75
|
|GARAN
|8,25
|521.068.230
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,15
|421.474.344
|% 1,42
|
|KOZAL
|122,30
|380.052.226
|% -0,97
|
|EREGL
|18,16
|378.608.292
|% -2,94
|
|EKGYO
|2,15
|421.474.344
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,17
|208.500.672
|% 0,00
|
|GARAN
|8,25
|521.068.230
|% 0,73
|
|THYAO
|14,55
|904.226.644
|% -0,75
|
|IHLGM
|1,21
|63.335.621
|% 0,00
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7089
|8,7111
|% -0,09
|
|Euro
|10,3607
|10,3656
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,0303
|12,0907
|% -0,63
|
|Frank
|9,4187
|9,4754
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3098
|2,3213
|% -0,36
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|4,18
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|32,00
|
|Tam
|3.308
|3.392
|28,32
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|13,70
|
|Çeyrek
|802
|820
|6,85
|
Seans Raporu
15:06
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 12 kaybederek (% -0.60 ) 1, 516
-
15:17XU100
Endeks 1, 403 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 7, 485.00 milyon TL de
-
15:17HDFGS
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 2.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 913, 608 adet işlem
-
15:16EGGUB
Yüzde -4.91 oranında düşüşle 166.70 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 583 adet işlem
-
15:14VERTU
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 23.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 573 adet işlem