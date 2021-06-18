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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.06.2021 15:02



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 08.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 32.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle %212,50000 oranında ve bedelsiz olarak olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 100.000.000-TL'ye çıkarılmasına söz konusu bedelsiz sermaye artışına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan  tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 2021/30 Sayılı Bülten'inden öğrenilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943043


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