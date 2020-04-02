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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

02.04.2020 18:08
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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirket'in ana sözleşmesinin 3. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 27.03.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10 30/06/2000 05/07/2000 5081
6 27/07/2000 01/08/2000 5100
6 30/10/2000 02/11/2000 5166
3,4,7,8,11,17 12/10/2000 09/11/2000 5171
3,6 26/05/2005 31/05/2005 6314
6,7, geçici madde 3 17/05/2006 23/05/2006 6561
4 23/05/2007 28/05/2007 6817
3 03/06/2008 06/06/2008 7078
3,4,8,9,11,12,19 31/05/2012 06/06/2012 8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde1, geçici madde2, geçici madde3 31/12/2012 10/01/2013 8233
3 27/03/2020 01/04/2020 10049



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834371


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,40 14,45 0,47  
Gümüş Gr. 3,07 3,07 0,06  
B. Petrol 30,85 30,85 6,11  
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