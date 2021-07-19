***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
19.07.2021 10:45
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Şirket'in esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi değişmiş olup, söz konusu değişiklikler 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdü
12:061.351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -12,75
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:068,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0776
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6122
En Düşük
8,5107
12:0610,1176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0139
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1528
En Düşük
10,0522
12:06499,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,78
|Açılış
|: 499,15
|
|Önceki Kapanış
|: 496,38
|
499,73
En Düşük
495,30
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EDATA
|9,82
|15.111.153
|% 9,97
|
|VBTYZ
|17,45
|83.501.127
|% 9,96
|
|SELVA
|8,18
|3.322.667
|% 9,95
|
|AKENR
|1,55
|18.279.969
|% 9,93
|
|YAYLA
|4,43
|49.778.795
|% 9,93
|
|OZBAL
|13,42
|13.700.097
|% -5,16
|
|EKIZ
|7,14
|15.058
|% -4,67
|
|SRVGY
|74,15
|4.395.260
|% -3,39
|
|MTRKS
|31,92
|9.695.064
|% -3,27
|
|CLEBI
|180,70
|5.125.673
|% -3,01
|
|SASA
|30,08
|345.097.118
|% -0,79
|
|THYAO
|12,79
|182.167.650
|% -2,22
|
|GARAN
|8,26
|169.333.946
|% -1,08
|
|KRDMD
|7,22
|121.893.121
|% -2,17
|
|KARYE
|9,66
|114.436.668
|% 9,77
|
|PEKGY
|1,02
|54.424.500
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,05
|40.979.294
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,26
|80.867.646
|% -1,74
|
|EKGYO
|1,79
|44.353.808
|% -0,56
|
|GARAN
|8,26
|169.333.946
|% -1,08
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5937
|8,5970
|% 0,94
|
|Euro
|10,0927
|10,1427
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,7622
|11,8212
|% 0,62
|
|Frank
|9,2982
|9,3542
|% 0,81
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% 1,01
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-9,29
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,81
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,01
|7,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,49
|71,49
|-2,10
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, KRDMD
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12:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, EKGYO
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12:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 42 kaybederek (% -1.20 ) 1, 190
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12:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, AKENR, AVOD, VBTYZ, YAYLA, METUR, SELVA, EDIP
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12:13
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