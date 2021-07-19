***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSon değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır. Şirket'in esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesi değişmiş olup, söz konusu değişiklikler 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdü