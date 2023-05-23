***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
23.05.2023 11:39
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde 10835 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10 30/06/2000 05/07/2000 5081
6 27/07/2000 01/08/2000 5100
6 30/10/2000 02/11/2000 5166
3,4,7,8,11,17 12/10/2000 09/11/2000 5171
3,6 26/05/2005 31/05/2005 6314
6,7,geçici madde 3 17/05/2006 23/05/2006 6561
4 23/05/2007 28/05/2007 6817
3 03/06/2008 06/06/2008 7078
3,4,8,9,11,12,19 31/05/2012 06/06/2012 8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 31/12/2012 10/01/2013 8233
3 27/03/2020 01/04/2020 10049
3,6 07/04/2021 12/04/2021 10307
6 14/07/2021 14/07/2021 10370
3,18 18/05/2023 22/05/2023 10835
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153000
BIST