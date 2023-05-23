Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

23.05.2023 11:39
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Şirketimizin ihraç edeceği her türlü borçlanma aracı ihraç yetkisinin süresiz olarak Şirketimiz Yönetim Kuruluna devredilmesi için Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadiline ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 18. maddenin Esas Sözleşme'ye eklenmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 22.05.2023 tarihinde 10835 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
    
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10 30/06/2000 05/07/2000 5081
6 27/07/2000 01/08/2000 5100
6 30/10/2000 02/11/2000 5166
3,4,7,8,11,17 12/10/2000 09/11/2000 5171
3,6 26/05/2005 31/05/2005 6314
6,7,geçici madde 3 17/05/2006 23/05/2006 6561
4 23/05/2007 28/05/2007 6817
3 03/06/2008 06/06/2008 7078
3,4,8,9,11,12,19 31/05/2012 06/06/2012 8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 31/12/2012 10/01/2013 8233
3 27/03/2020 01/04/2020 10049
3,6 07/04/2021 12/04/2021 10307
6 14/07/2021 14/07/2021 10370
3,18 18/05/2023 22/05/2023 10835



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153000


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:254.473
Değişim :  0,16% |  7,22
Açılış :  4.467  
Önceki Kapanış :  4.466  
En Yüksek
4.494 En Düşük
4.442
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 44,46 14.926.621 % 10,00  
TATGD 26,54 41.957.251 % 9,94  
ULUSE 112,80 12.018.975 % 9,94  
CANTE 21,28 191.481.062 % 9,92  
DOGUB 22,90 23.605.038 % 8,84  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Dolar 19,8484 19,8527 % 0,14  
Euro 21,4262 21,4550 % 0,01  
Sterlin 24,5209 24,6438 % -0,19  
Frank 21,9608 22,0931 % -0,09  
Riyal 5,2771 5,3036 % 0,19  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.960 1.960 -11,76  
Altın Gr. 1.252 1.252 -4,14  
Cumhuriyet 9.128 9.266 -19,00  
Tam 9.081 9.317 -11,87  
Yarım 4.493 4.646 -16,00  
Çeyrek 2.240 2.302 -8,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,25 -0,40  
Gümüş Gr. 14,84 14,85 -0,21  
B. Petrol 75,73 75,73 -0,26  
Seans Raporu 12:25
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru