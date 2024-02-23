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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

23.02.2024 13:02
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

   Şirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6,7,8,9,10 30/06/2000 05/07/2000 5081
6 27/07/2000 01/08/2000 5100
6 30/10/2000 02/11/2000 5166
3,4,7,8,11,17 12/10/2000 09/11/2000 5171
3,6 26/05/2005 31/05/2005 6314
6,7,geçici madde 3 17/05/2006 23/05/2006 6561
4 23/05/2007 28/05/2007 6817
3 03/06/2008 06/06/2008 7078
3,4,8,9,11,12,19 31/05/2012 06/06/2012 8084
1,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 31/12/2012 10/01/2013 8233
3 27/03/2020 01/04/2020 10049
3,6 07/04/2021 12/04/2021 10307
6 14/07/2021 14/07/2021 10370
3,18 18/05/2023 22/05/2023 10835
6,12 20/02/2024 23/02/2024 11029



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251545


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Paladyum 958,20 962,87 % 0,66  
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Altın Ons 2.022,32 2.022,67 % 0,66  
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