***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "İlan" başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.02.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil işlemi 23.02.2024 tarihinde 11029 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Son değişikliği içeren yürürlükteki Şirket Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6,7,8,9,10 30/06/2000 05/07/2000 50816 27/07/2000 01/08/2000 51006 30/10/2000 02/11/2000 51663,4,7,8,11,17 12/10/2000 09/11/2000 51713,6 26/05/2005 31/05/2005 63146,7,geçici madde 3 17/05/2006 23/05/2006 65614 23/05/2007 28/05/2007 68173 03/06/2008 06/06/2008 70783,4,8,9,11,12,19 31/05/2012 06/06/2012 80841,3,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,geçici madde 1, geçici madde 2, geçici madde 3 31/12/2012 10/01/2013 82333 27/03/2020 01/04/2020 100493,6 07/04/2021 12/04/2021 103076 14/07/2021 14/07/2021 103703,18 18/05/2023 22/05/2023 108356,12 20/02/2024 23/02/2024 11029http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251545BIST