***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBrightstar Telekomünikasyon Dağıtım Limited ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAkıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.580.700 Pay Adedi karşılığı 39.517.500 Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.11.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı39.517.500 Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı18,35 Amerikan DolarıToplam Tutar29.000.000 Amerikan DolarıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)14,75 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)5,77 (25.08.2021 tarihinde geçerli olan TCMB Döviz Alış Kuru kullanılmıştır).Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin 2020 yılında elde etmiş olduğu esas faaliyet karlılık oranından daha yüksek bir esas faaliyet karlılık oranına sahip olan Brightstar Türkiye'nin Arena Grubu'na dahil olmasının yüksek karlılık oranlarının yanı sıra yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacağını öngörmekteyiz.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıLIKEWIZE CORP., BRIGHTSTAR VENTURE LLCKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/09/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal zorunluluk bulunmamaktadır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu. Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşanan devalüasyona istinaden Şirketimizin talebi ile taraflar arasında yeni görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Sağlanan mutabakata ilişkin koşullar aşağıda yer almaktadır: i)Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak belirlenmiş olan 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme bedeli, 6 milyon Amerikan Doları indirim yapılarak 29 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir. ii)Hisse devrinin en geç 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemizin güçlü temellerine ve sunduğu uzun vadeli potansiyele inanmaya devam ediyor, bu satın almanın şirketimiz ve yatırımcılarımız için ciddi katma değer yaratacağına ve şirketimizin teknoloji sektöründe orta ve uzun vadede çok daha güçlü bir pozisyon almasını sağlayacağına inanıyoruz. Sürece ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir. Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978934BIST