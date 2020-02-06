***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 81.264.414 2.064.641 83.329.055 270.805.701 298.375 271.104.076Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.571.361 -1.571.361 -1.571.361 -1.571.361Düzeltmelerden Sonraki Tutar32.000.000 209.332 -1.557.584 -1.557.584 150.400.165 148.842.581 -3.232.518 29.030 29.030 -3.203.488 9.628.221 79.693.053 2.064.641 81.757.694 269.234.340 298.375 269.532.715Transferler2.064.641 -2.064.641 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 29.030 29.030 -9.185.741 705.048 705.048 99.272.636 -517.112 98.755.524Dönem Karı (Zararı)705.048 705.048 705.048 -535.113 169.935Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.635 107.728.754 107.728.754 -9.214.771 29.030 29.030 -9.185.741 98.567.588 18.001 98.585.589Dönem Sonu Bakiyeler17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 30.785.653 30.785.653 76.944.428 -581.352 76.363.076Dönem Karı (Zararı)30.785.653 30.785.653 30.785.653 -590.352 30.195.301Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 46.158.775 9.000 46.167.775Dönem Sonu Bakiyeler17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.176.666 38.128.994Dönem Karı (Zararı)30.195.301 169.935Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.422.326 19.844.643Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 9.070.164 2.782.830Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.219.783 10.834.904Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.356.642 6.345.727Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -2.136.859 4.489.177Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.757.832 606.096Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.757.832 606.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 35.175.660 24.510.842Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 4.825.115 5.450.430Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.626.228 -24.340.459İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.400.619 46.330.297Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.473.845 130.888.798Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.927.121 78.817.160Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.696.639 -1.191.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.064.516 -54.200.214İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)77.064.516 -54.200.214Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)885.440 -1.274.316Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.856.814 -9.865.886İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.856.814 -9.865.886Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-676.668 -95.699.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.719.488 -1.144.055Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.178.093 -1.316.321Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-541.395 172.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları76.217.008 66.344.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.952.245 -1.316.656Vergi İadeleri (Ödemeleri)-269.171 -20.223.674Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.818.926 -6.675.551YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.583.343 -1.117.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.200 168.931Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -3.103.465 -2.423.917Alınan Faiz22 6.684.608 4.257.444Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.120.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI82.167 -82.175.471Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri48.231.891 0Kredilerden Nakit Girişleri6 48.231.891 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -54.042.463Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -54.042.463Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -6.750.492 0Ödenen Faiz-41.399.232 -28.133.008YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.842.176 -45.164.019Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi10.935.292 21.160.209NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.777.468 -24.003.810DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.951.700 73.955.510DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.729.168 49.951.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 136.729.168 49.951.700Ticari Alacaklar719.315.928 594.408.418İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 719.315.928 594.408.418Diğer Alacaklar38.946 2.301.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 38.946 2.301.133Türev Araçlar5 10.381.676 2.229.750Stoklar9 264.347.004 210.866.442Peşin Ödenmiş Giderler10 8.232.625 3.861.957Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 6.694.119Diğer Dönen Varlıklar16 12.620.961 9.902.934ARA TOPLAM1.151.666.308 880.216.453TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.151.666.308 880.216.453DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.002.988 12.893.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.002.988 12.893.324Diğer Alacaklar0 3.156.540İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 3.156.540Maddi Duran Varlıklar11 3.084.534 3.239.954Kullanım Hakkı Varlıkları11 18.596.181 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.234.193 2.498.745Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 2.234.193 2.498.745Ertelenmiş Vergi Varlığı23 5.650.790 7.010.270TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.568.686 28.798.833TOPLAM VARLIKLAR1.192.234.994 909.015.286KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.449.195 96.701.809İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.449.195 96.701.809Banka Kredileri6 149.728.046 96.701.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 3.721.149 0Ticari Borçlar507.749.799 378.195.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 507.749.799 378.195.884Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.669.486 1.542.828Diğer Borçlar8.758.021 11.334.287İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.758.021 11.334.287Türev Araçlar5 0 131.908Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 53.851.277 48.320.754Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 1.275.393 345.285Kısa Vadeli Karşılıklar397.295 351.861Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 397.295 351.861ARA TOPLAM728.150.466 536.924.616TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER728.150.466 536.924.616UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.295.997 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.295.997 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.295.997 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.137.216 3.802.431Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.137.216 3.802.431TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.433.213 3.802.431TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER747.583.679 540.727.047ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar445.451.404 368.506.976Ödenmiş Sermaye17 32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)329.667 291.967Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)307.180.631 256.571.335Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları308.738.215 258.128.919Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.935.510 -12.447.289Yabancı Para Çevrim Farkları-16.935.510 -12.447.289Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 9.628.221 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları82.462.742 81.757.694Net Dönem Karı veya Zararı30.785.653 705.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar-800.089 -218.737TOPLAM ÖZKAYNAKLAR444.651.315 368.288.239TOPLAM KAYNAKLAR1.192.234.994 909.015.286Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 3.074.347.527 2.210.754.772Satışların Maliyeti18 -2.908.607.576 -2.093.553.445TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)165.739.951 117.201.327BRÜT KAR (ZARAR)165.739.951 117.201.327Genel Yönetim Giderleri19, 20 -48.884.986 -45.961.721Pazarlama Giderleri19, 20 -43.865.210 -44.665.359Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.295.856 3.932.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -6.477.137 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)69.808.474 30.506.667FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)69.808.474 30.506.667Finansman Gelirleri22 7.072.210 4.257.444Finansman Giderleri22 -41.860.268 -29.143.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.020.416 5.620.365Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.825.115 -5.450.430Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -2.121.625 -10.483.413Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.703.490 5.032.983SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.195.301 169.935DÖNEM KARI (ZARARI)30.195.301 169.935Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-590.352 -535.113Ana Ortaklık Payları30.785.653 705.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,94360315 0,00531046Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar50.609.296 107.728.754Yabancı Para Çevrim Farkları50.609.296 107.728.754Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-4.441.521 -9.143.165Yabancı Para Çevrim Farkları-4.441.521 -9.114.135Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-4.441.521 -9.114.135Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -29.030Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 -29.030DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.167.775 98.585.589TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.363.076 98.755.524Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-581.352 -517.112Ana Ortaklık Payları76.944.428 99.272.636http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817521BIST