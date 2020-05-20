***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 5.380.572 5.380.572 30.079.026 -144.864 29.934.162Dönem Karı (Zararı)5.380.572 5.380.572 5.380.572 -149.363 5.231.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.396 25.857.125 25.857.125 -1.179.067 -1.179.067 24.698.454 4.499 24.702.953Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 312.363 -1.557.584 -1.557.584 283.986.044 282.428.460 -13.626.356 -13.626.356 9.628.221 82.462.742 5.380.572 87.843.314 398.586.002 -363.601 398.222.401Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler30.785.653 -30.785.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)45.648.949 45.648.949 -6.228.870 -6.228.870 12.243.645 12.243.645 51.695.679 800.089 52.495.768Dönem Karı (Zararı)12.243.645 12.243.645 12.243.645 -2.317 12.241.328Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)31.955 45.648.949 45.648.949 -6.228.870 -6.228.870 39.452.034 802.406 40.254.440Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 361.622 -1.557.584 -1.557.584 354.387.164 352.829.580 -23.164.380 -23.164.380 9.628.221 101.170.275 12.243.645 113.413.920 485.068.963 485.068.963Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-97.219.776 -72.259.742Dönem Karı (Zararı)12.241.328 5.231.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.177.380 11.266.472Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 2.395.636 1.811.280Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.638.117 2.801.660Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 24.825 1.226.741Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.662.942 1.574.919Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-917.691 -204.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-917.691 -204.827Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 10.461.600 6.174.139Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.895.644 844.238Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-19.692 -160.018İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-125.592.266 -87.451.958Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler104.699.461 -9.997.601Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.632.419 -88.187.785Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.691.289 -5.018.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-136.954.366 95.788.452İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-136.954.366 95.788.452Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.225.295 502.132Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.045.066 -7.558.177İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.045.066 -7.558.177Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-47.987.114 -44.861.351İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.756.178 -28.118.895Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.074.652 -28.445.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)318.474 326.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-95.173.558 -70.954.277Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-176.134 -150.065Vergi İadeleri (Ödemeleri)-38.412 -27.320Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.831.672 -1.128.080YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI544.674 -288.142Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-964.079 -1.265.412Alınan Faiz1.508.753 977.270FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.842.969 53.069.749Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri128.092.990 58.952.159Kredilerden Nakit Girişleri128.092.990 58.952.159Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.585.580 0Ödenen Faiz-13.664.441 -5.882.410YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.167.867 -19.478.135Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.497.741 599.493NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.665.608 -18.878.642DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.729.168 49.951.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 166.394.776 31.073.058Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 166.394.776 136.729.168Ticari Alacaklar677.784.687 719.315.928İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 677.784.687 719.315.928Diğer Alacaklar91.989 38.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 91.989 38.946Türev Araçlar17.040.813 10.381.676Stoklar7 321.304.797 264.347.004Peşin Ödenmiş Giderler8 11.909.201 8.232.625Diğer Dönen Varlıklar9 21.057.143 12.620.961ARA TOPLAM1.215.583.406 1.151.666.308TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.215.583.406 1.151.666.308DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11.311.773 11.002.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 11.311.773 11.002.988Maddi Duran Varlıklar3.477.066 3.084.534Kullanım Hakkı Varlıkları22.479.351 18.596.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.671.695 2.234.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.671.695 2.234.193Ertelenmiş Vergi Varlığı599.744 5.650.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR40.539.629 40.568.686TOPLAM VARLIKLAR1.256.123.035 1.192.234.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar303.080.343 153.449.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar303.080.343 153.449.195Banka Kredileri4 299.436.092 149.728.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 3.644.251 3.721.149Ticari Borçlar410.482.922 507.749.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 410.482.922 507.749.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.617.688 2.669.486Diğer Borçlar7.419.586 8.758.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 7.419.586 8.758.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 7.744.886 53.851.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.976.084 1.275.393Kısa Vadeli Karşılıklar0 397.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 397.295Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 12.078.120 0ARA TOPLAM749.399.629 728.150.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER749.399.629 728.150.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.753.395 14.295.997İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.753.395 14.295.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 16.753.395 14.295.997Uzun Vadeli Karşılıklar4.901.048 5.137.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar4.901.048 5.137.216TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.654.443 19.433.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER771.054.072 747.583.679ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar485.068.963 445.451.404Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)361.622 329.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)352.829.580 307.180.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları354.387.164 308.738.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-23.164.380 -16.935.510Yabancı Para Çevrim Farkları-23.164.380 -16.935.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.628.221 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları101.170.275 82.462.742Net Dönem Karı veya Zararı12.243.645 30.785.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -800.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR485.068.963 444.651.315TOPLAM KAYNAKLAR1.256.123.035 1.192.234.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.093.985.655 673.509.210Satışların Maliyeti12 -1.044.755.174 -638.069.572TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.230.481 35.439.638BRÜT KAR (ZARAR)49.230.481 35.439.638Genel Yönetim Giderleri13, 14 -11.571.333 -12.359.635Pazarlama Giderleri13, 14 -10.533.552 -10.790.308Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler5.389.482 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.936.198 -200.132ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.578.880 12.089.563FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.578.880 12.089.563Finansman Gelirleri15 1.528.445 1.137.288Finansman Giderleri15 -11.970.353 -7.151.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.136.972 6.075.442Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.895.644 -844.233Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.979.577 -32.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-4.916.067 -811.873SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.241.328 5.231.209DÖNEM KARI (ZARARI)12.241.328 5.231.209Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.317 -149.363Ana Ortaklık Payları12.243.645 5.380.572Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,38254150 0,16347528Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar45.648.949 25.857.125Yabancı Para Çevrim Farkları45.648.949 25.857.125Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.394.509 -1.154.172Yabancı Para Çevrim Farkları-5.394.509 -1.154.172Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-5.394.509 -1.154.172DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.254.440 24.702.953TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.495.768 29.934.162Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar800.089 -144.864Ana Ortaklık Payları51.695.679 30.079.026http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846076BIST