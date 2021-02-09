***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 32.000.000 291.967 -1.557.584 -1.557.584 258.128.919 256.571.335 -12.447.289 -12.447.289 9.628.221 81.757.694 705.048 82.462.742 368.506.976 -218.737 368.288.239Transferler705.048 -705.048 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 30.785.653 30.785.653 76.944.428 -581.352 76.363.076Dönem Karı (Zararı)30.785.653 30.785.653 30.785.653 -590.352 30.195.301Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)37.700 50.609.296 50.609.296 -4.488.221 -4.488.221 46.158.775 9.000 46.167.775Dönem Sonu Bakiyeler17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 64.640.650 64.640.650 151.176.609 151.176.609Dönem Karı (Zararı)64.640.650 64.640.650 64.640.650 64.640.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)77.713 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 86.535.959 86.535.959Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0Dönem Sonu Bakiyeler17 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.740.491 72.176.666Dönem Karı (Zararı)64.640.650 30.195.301Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.822.182 42.671.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 10.335.512 9.070.164Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.575.727 1.219.783Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -825.518 3.356.642Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -9.750.209 -2.136.859Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-189.852 2.757.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-189.852 2.757.832Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 64.244.412 35.175.660Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.488.781 -804.238Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 39.547.880 4.825.115Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-55.028.824 -9.572.482İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-157.226.088 -3.400.619Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.456.679 -46.473.845Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.001.165 -22.927.121Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.401.372 -3.696.639Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-45.193.249 77.064.516İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-45.193.249 77.064.516Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-954.768 885.440Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-157.064 -3.856.814İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-157.064 -3.856.814Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.363.599 -676.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.301.808 -3.719.488Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.678.064 -3.178.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)623.744 -541.395Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-30.763.256 69.466.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -685.965 -1.952.245Vergi İadeleri (Ödemeleri)-21.834.619 -269.171Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.456.651 4.931.566YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.841.947 3.583.343Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.519 2.200Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.519 2.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10, 11 -5.745.987 -3.103.465Alınan Faiz22 8.397.415 6.684.608FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI145.303.212 82.167Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri227.546.775 48.231.891Kredilerden Nakit Girişleri5 227.546.775 48.231.891Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.544.224 -6.750.492Ödenen Temettüler-12.078.120 0Ödenen Faiz-67.621.219 -41.399.232YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)77.404.668 75.842.176Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi12.449.786 10.935.292NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)89.854.454 86.777.468DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ136.729.168 49.951.700DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 226.583.622 136.729.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 226.583.622 136.729.168Ticari Alacaklar948.603.818 722.222.795İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 948.603.818 722.222.795Diğer Alacaklar0 38.946İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 0 38.946Türev Araçlar4 0 10.381.676Stoklar8 400.818.914 264.347.004Peşin Ödenmiş Giderler9 13.738.405 8.232.625Diğer Dönen Varlıklar16 27.245.946 12.620.961ARA TOPLAM1.616.990.705 1.154.573.175TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.616.990.705 1.154.573.175DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.726.277 8.096.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 2.726.277 8.096.121Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 9.000.000 0Maddi Duran Varlıklar10 4.541.366 3.084.534Kullanım Hakkı Varlıkları10 22.615.351 18.596.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.562.129 2.234.193Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.562.129 2.234.193Ertelenmiş Vergi Varlığı23 7.029.921 5.650.790TOPLAM DURAN VARLIKLAR49.475.044 37.661.819TOPLAM VARLIKLAR1.666.465.749 1.192.234.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar388.253.124 153.449.195İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar388.253.124 153.449.195Banka Kredileri5 385.457.894 149.728.046Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.795.230 3.721.149Ticari Borçlar580.074.675 507.749.799İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 580.074.675 507.749.799Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.298.050 2.669.486Diğer Borçlar10.657.950 8.758.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.657.950 8.758.021Türev Araçlar4 6.820.316 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 57.779.649 53.851.277Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 13.324.258 1.275.393Kısa Vadeli Karşılıklar0 397.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 0 397.295ARA TOPLAM1.059.208.022 728.150.466TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.059.208.022 728.150.466UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.586.716 14.295.997İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.586.716 14.295.997Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 17.586.716 14.295.997Uzun Vadeli Karşılıklar5.921.207 5.137.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 5.921.207 5.137.216TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.507.923 19.433.213TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.082.715.945 747.583.679ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar583.749.804 445.451.404Ödenmiş Sermaye17 32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)407.380 329.667Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)418.933.264 307.180.631Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları420.490.848 308.738.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42.229.897 -16.935.510Yabancı Para Çevrim Farkları-42.229.897 -16.935.510Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 10.676.033 9.628.221Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları99.322.374 82.462.742Net Dönem Karı veya Zararı64.640.650 30.785.653Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 -800.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR583.749.804 444.651.315TOPLAM KAYNAKLAR1.666.465.749 1.192.234.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 5.102.474.678 3.074.347.527Satışların Maliyeti18 -4.856.809.089 -2.908.607.576TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)245.665.589 165.739.951BRÜT KAR (ZARAR)245.665.589 165.739.951Genel Yönetim Giderleri19, 20 -52.743.892 -48.884.986Pazarlama Giderleri19, 20 -41.629.716 -43.865.210Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 38.610.611 3.295.856Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -21.672.410 -6.477.137ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)168.230.182 69.808.474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)168.230.182 69.808.474Finansman Gelirleri22 8.600.175 7.072.210Finansman Giderleri22 -72.641.827 -41.860.268SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)104.188.530 35.020.416Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-39.547.880 -4.825.115Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -40.216.518 -2.121.625Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 668.638 -2.703.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.640.650 30.195.301DÖNEM KARI (ZARARI)64.640.650 30.195.301Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -590.352Ana Ortaklık Payları64.640.650 30.785.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 24 2,02002031 0,94360315Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar111.752.633 50.609.296Yabancı Para Çevrim Farkları111.752.633 50.609.296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-25.216.674 -4.441.521Yabancı Para Çevrim Farkları-25.216.674 -4.441.521Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-25.216.674 -4.441.521DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)86.535.959 46.167.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)151.176.609 76.363.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -581.352Ana Ortaklık Payları151.176.609 76.944.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908718BIST