***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 26.960.509 26.960.509 86.118.620 86.118.620Dönem Karı (Zararı)26.960.509 26.960.509 26.960.509 26.960.509Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)50.059 72.312.433 72.312.433 -13.204.381 -13.204.381 59.158.111 59.158.111Kar Payları-12.078.120 -12.078.120 -12.078.120 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-800.089 -800.089 -800.089 800.089 0Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 379.726 -1.557.584 -1.557.584 381.050.648 379.493.064 -30.139.891 -30.139.891 10.676.033 99.322.374 26.960.509 126.282.883 518.691.815 518.691.815Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 583.749.804Transferler1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)75.738 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 7.415.478 7.415.478 82.954.007 82.954.007Dönem Karı (Zararı)7.415.478 7.415.478 7.415.478 7.415.478Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.738 115.827.832 115.827.832 -40.365.041 -40.365.041 75.538.529 75.538.529Kar Payları-16.164.193 -16.164.193 -16.164.193 -16.164.193Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 483.118 -1.557.584 -1.557.584 536.318.680 534.761.096 -82.594.938 -82.594.938 12.132.452 146.342.412 7.415.478 153.757.890 650.539.618 650.539.618Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI140.672.861 -19.380.367Dönem Karı (Zararı)7.415.478 26.960.509Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler75.072.042 41.928.150Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 7.000.156 4.920.453Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.150.047 -4.026.578Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 1.663.181 -585.618Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 2.486.866 -3.440.960Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler594.037 -438.615Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler594.037 -438.615Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler40.611.778 22.603.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 40.611.778 22.603.401Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.743.964 19.072.829Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-27.940 -203.340İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.843.826 -78.088.398Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler114.054.645 202.258.261Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-99.389.214 -53.812.715Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-10.836.271 697.416Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler73.617.366 -173.840.700İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)73.617.366 -173.840.700Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-532.007 -1.246.289Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.659.688 -3.457.430İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.659.688 -3.457.430Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)29.445.040 -41.557.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.856.045 -7.129.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-16.916.233 -7.501.246Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)60.188 371.748Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.331.346 -9.199.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-335.587 -285.685Vergi İadeleri (Ödemeleri)-10.696.989 -3.488.703Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-14.625.909 -6.406.240YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.085.147 1.241.496Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.560.008 -2.375.740Alınan Faiz15 3.645.155 3.617.236FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.438.990 123.860.075Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.144.028Kredilerden Nakit Girişleri0 165.144.028Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.746.485 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-27.746.485 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.192.284 -3.864.585Ödenen Temettüler-16.164.193 -12.078.120Ödenen Faiz-51.336.028 -25.341.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.319.018 105.721.204Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi28.358.532 13.342.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 65.677.550 119.063.567DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 226.583.622 136.729.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ292.261.172 255.792.735Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 292.261.172 226.583.622Ticari Alacaklar998.503.170 948.603.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 998.503.170 948.603.818Türev Araçlar1.323.789 0Stoklar7 582.532.469 400.818.914Peşin Ödenmiş Giderler8 28.279.917 13.738.405Diğer Dönen Varlıklar9 41.612.406 27.245.946ARA TOPLAM1.944.512.923 1.616.990.705TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.944.512.923 1.616.990.705DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.454.290 2.726.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.454.290 2.726.277Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9.000.000 9.000.000Maddi Duran Varlıklar5.718.893 4.541.366Kullanım Hakkı Varlıkları30.223.816 22.615.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.521.899 3.562.129Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.521.899 3.562.129Ertelenmiş Vergi Varlığı1.443.228 7.029.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR51.362.126 49.475.044TOPLAM VARLIKLAR1.995.875.049 1.666.465.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar423.054.294 388.253.124İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar423.054.294 388.253.124Banka Kredileri4 418.594.898 385.457.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.459.396 2.795.230Ticari Borçlar769.355.909 580.074.675İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 769.355.909 580.074.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.136.770 2.298.050Diğer Borçlar6.378.522 10.657.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 6.378.522 10.657.950Türev Araçlar0 6.820.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 101.094.519 57.779.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.963.297 13.324.258ARA TOPLAM1.317.983.311 1.059.208.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.317.983.311 1.059.208.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.044.174 17.586.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.044.174 17.586.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 20.044.174 17.586.716Ticari Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar7.307.946 5.921.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.307.946 5.921.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.352.120 23.507.923TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.345.335.431 1.082.715.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar650.539.618 583.749.804Ödenmiş Sermaye32.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)483.118 407.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)534.761.096 418.933.264Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları536.318.680 420.490.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-82.594.938 -42.229.897Yabancı Para Çevrim Farkları-82.594.938 -42.229.897Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.132.452 10.676.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları146.342.412 99.322.374Net Dönem Karı veya Zararı7.415.478 64.640.650TOPLAM ÖZKAYNAKLAR650.539.618 583.749.804TOPLAM KAYNAKLAR1.995.875.049 1.666.465.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.532.377.721 2.203.555.158 1.286.300.000 1.109.569.503Satışların Maliyeti12 -2.407.055.296 -2.102.592.259 -1.219.409.931 -1.057.837.085TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)125.322.425 100.962.899 66.890.069 51.732.418BRÜT KAR (ZARAR)125.322.425 100.962.899 66.890.069 51.732.418Genel Yönetim Giderleri13, 14 -26.007.183 -22.573.500 -14.206.855 -11.002.167Pazarlama Giderleri13, 14 -30.542.112 -19.475.709 -16.572.026 -8.942.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21.203.917 12.097.387 -3.552.395 6.707.905Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.233.767 -2.577.678 5.060.689 -641.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)70.743.280 68.433.399 37.619.482 37.854.519FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)70.743.280 68.433.399 37.619.482 37.854.519Finansman Gelirleri15 3.673.095 3.820.576 1.794.539 2.292.131Finansman Giderleri15 -44.256.933 -26.220.637 -23.883.987 -14.250.284SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)30.159.442 46.033.338 15.530.034 25.896.366Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-22.743.964 -19.072.829 -10.149.152 -11.177.185Dönem Vergi (Gideri) Geliri-16.572.461 -13.370.009 -14.580.151 -10.390.432Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.171.503 -5.702.820 4.430.999 -786.753SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181DÖNEM KARI (ZARARI)7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.415.478 26.960.509 5.380.882 14.719.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,23173368 0,84251590 0,16815256 0,45997440Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar115.903.570 72.312.433 32.394.888 26.663.484Yabancı Para Çevrim Farkları115.903.570 72.312.433 32.394.888 26.663.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813Yabancı Para Çevrim Farkları-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-40.365.041 -13.154.322 -11.404.049 -7.759.813DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.538.529 59.158.111 20.990.839 18.903.671TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.954.007 86.118.620 26.371.721 33.622.852Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları82.954.007 86.118.620 26.371.721 33.622.852http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957111BIST