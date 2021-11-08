***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 103.658 0 0 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 -38.329.514 0 0 43.409.560 43.409.560 156.442.045 0 156.442.045Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.409.560 43.409.560 43.409.560 0 43.409.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 103.658 0 0 151.258.341 151.258.341 -38.329.514 -38.329.514 0 0 0 0 113.032.485 0 113.032.485Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.078.120 0 -12.078.120 -12.078.120 0 -12.078.120Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.089 0 -800.089 -800.089 800.089 0Dönem Sonu Bakiyeler32.000.000 433.325 -1.557.584 -1.557.584 459.996.556 458.438.972 -55.265.024 -55.265.024 10.676.033 99.322.374 43.409.560 142.731.934 589.015.240 0 589.015.240Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 42.099.522 42.099.522 92.236.450 0 92.236.450Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.099.522 42.099.522 42.099.522 0 42.099.522Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 83.402 0 0 130.444.827 130.444.827 -80.391.301 -80.391.301 0 0 0 0 50.136.928 0 50.136.928Sermaye Arttırımı68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.000.000 0 -68.000.000 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 490.782 -1.557.584 -1.557.584 550.935.675 549.378.091 -122.621.198 -122.621.198 12.132.452 78.342.412 42.099.522 120.441.934 659.822.061 0 659.822.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.340.066 -16.555.818Dönem Karı (Zararı)42.099.522 43.409.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.665.038 69.537.527Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 10.152.393 7.485.772Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.294.921 -8.649.613Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 2.408.336 -177.054Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.886.585 -8.472.559Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.378.997 -942.764Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.378.997 -942.764Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 68.386.000 37.309.717Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.483.866 34.562.094Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-31.139 -227.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler57.981.822 -99.813.692Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-199.653.564 123.514.882Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.836.043 2.550.184Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.083.429 1.842.267Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler320.224.357 -166.604.309İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)320.224.357 -166.604.309Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-332.381 -1.409.847Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.869.370 -6.203.585İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.869.370 -6.203.585Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-14.906.087 -46.032.021İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.728.519 -7.471.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.770.227 -7.947.640Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.708 476.377Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları213.746.382 13.133.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-712.371 -340.047Vergi İadeleri (Ödemeleri)-26.305.661 -7.866.359Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.388.284 -21.482.807YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.195.625 1.423.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.333.229 -3.876.475Alınan Faiz15 5.528.854 5.299.630FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-140.894.378 53.808.001Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 113.486.821Kredilerden Nakit Girişleri0 113.486.821Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.952.167 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-34.952.167 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-8.584.798 -6.846.212Ödenen Temettüler-16.164.193 -12.078.120Ödenen Faiz-81.193.220 -40.754.488YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.641.313 38.675.338Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi45.947.284 37.288.764NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)87.588.597 75.964.102DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 226.583.622 136.729.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 314.172.219 212.693.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 314.172.219 226.583.622Ticari Alacaklar1.146.734.480 948.603.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.146.734.480 948.603.818Stoklar7 521.077.444 400.818.914Peşin Ödenmiş Giderler8 15.366.835 13.738.405Diğer Dönen Varlıklar9 29.719.039 27.245.946ARA TOPLAM2.027.070.017 1.616.990.705TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.027.070.017 1.616.990.705DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.370.585 2.726.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.370.585 2.726.277Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 9.000.000 9.000.000Maddi Duran Varlıklar6.438.870 4.541.366Kullanım Hakkı Varlıkları28.031.369 22.615.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.413.400 3.562.129Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.413.400 3.562.129Ertelenmiş Vergi Varlığı4.665.165 7.029.921TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.919.389 49.475.044TOPLAM VARLIKLAR2.079.989.406 1.666.465.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar422.548.027 388.253.124İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar422.548.027 388.253.124Banka Kredileri4 418.213.348 385.457.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 4.334.679 2.795.230Ticari Borçlar900.342.554 580.074.675İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 900.342.554 580.074.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.405.229 2.298.050Diğer Borçlar5.331.654 10.657.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 5.331.654 10.657.950Türev Araçlar3.176.857 6.820.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 53.316.260 57.779.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü6.765.463 13.324.258Kısa Vadeli Karşılıklar394.307 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar394.307 0ARA TOPLAM1.394.280.351 1.059.208.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.394.280.351 1.059.208.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.419.234 17.586.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.419.234 17.586.716Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.419.234 17.586.716Uzun Vadeli Karşılıklar7.467.760 5.921.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.467.760 5.921.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.886.994 23.507.923TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.420.167.345 1.082.715.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar659.822.061 583.749.804Ödenmiş Sermaye100.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)490.782 407.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)549.378.091 418.933.264Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları550.935.675 420.490.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-122.621.198 -42.229.897Yabancı Para Çevrim Farkları-122.621.198 -42.229.897Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.132.452 10.676.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.342.412 99.322.374Net Dönem Karı veya Zararı42.099.522 64.640.650TOPLAM ÖZKAYNAKLAR659.822.061 583.749.804TOPLAM KAYNAKLAR2.079.989.406 1.666.465.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 3.939.452.451 3.603.808.506 1.407.074.730 1.400.253.348Satışların Maliyeti12 -3.744.697.430 -3.433.806.215 -1.337.642.134 -1.331.213.956TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)194.755.021 170.002.291 69.432.596 69.039.392Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)194.755.021 170.002.291 69.432.596 69.039.392Genel Yönetim Giderleri13, 14 -41.594.481 -35.581.243 -15.587.298 -13.007.743Pazarlama Giderleri13, 14 -46.148.344 -30.079.811 -15.606.232 -10.604.102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49.589.212 16.835.850 28.385.295 4.738.463Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-19.663.159 -6.123.391 -429.392 -3.545.713ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)136.938.249 115.053.696 66.194.969 46.620.297FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)136.938.249 115.053.696 66.194.969 46.620.297Finansman Gelirleri15 5.559.993 5.527.309 1.886.898 1.706.733Finansman Giderleri15 -73.914.854 -42.609.347 -29.657.921 -16.388.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)68.583.388 77.971.658 38.423.946 31.938.320Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.483.866 -34.562.098 -3.739.902 -15.489.269Dönem Vergi (Gideri) Geliri-23.045.288 -27.866.081 -6.472.827 -14.496.072Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-3.438.578 -6.696.017 2.732.925 -993.197SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051DÖNEM KARI (ZARARI)42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları42.099.522 43.409.560 34.684.044 16.449.051Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,42099522 0,43409560 0,34684044 0,16449051Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar130.528.229 151.258.341 14.624.659 78.945.908Yabancı Para Çevrim Farkları130.528.229 151.258.341 14.624.659 78.945.908Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-80.391.301 -38.225.856 -40.026.260 -25.071.534Yabancı Para Çevrim Farkları-80.391.301 -38.225.856 -40.026.260 -25.071.534DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.136.928 113.032.485 -25.401.601 53.874.374TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.236.450 156.442.045 9.282.443 70.323.425Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları92.236.450 156.442.045 9.282.443 70.323.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976066BIST