***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 77.713 0 0 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 0 0 64.640.650 64.640.650 151.176.609 0 151.176.609Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.640.650 64.640.650 64.640.650 0 64.640.650Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 77.713 0 0 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 0 0 0 0 86.535.959 0 86.535.959Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.078.120 0 -12.078.120 -12.078.120 0 -12.078.120Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.089 0 -800.089 -800.089 800.089 0Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 67.149.241 67.149.241 246.887.791 0 246.887.791Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 67.149.241 67.149.241 0 67.149.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 0 0 179.738.550 0 179.738.550Sermaye Arttırımı19 68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.000.000 0 -68.000.000 0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI75.948.305 -70.740.491Dönem Karı (Zararı)67.149.241 64.640.650Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler318.843.139 61.822.182Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 14.737.636 10.335.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.633.384 -10.575.727Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 908.059 -825.518Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 4.725.325 -9.750.209Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.671.617 -189.852Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 5.671.617 -189.852Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.147.684 64.244.412Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 99.147.684 64.244.412Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler75.267.518 13.488.781Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 42.334.875 39.547.880Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler76.050.425 -55.028.824İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-263.954.074 -157.226.088Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-718.587.604 -46.456.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-718.587.604 -46.456.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler21.824.259 7.678.064İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.824.259 7.678.064Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-322.883.381 -61.001.165Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.921.790 -3.401.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler919.427.213 -45.193.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)919.427.213 -45.193.249Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)6.888.075 -954.768Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-167.337.758 -157.064İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-167.337.758 -157.064Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 27.062.152 -8.363.599İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-17.425.240 623.744Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-17.425.240 623.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları122.038.306 -30.763.256Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -954.860 -685.965Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -45.739.236 -21.834.619Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)7 604.095 -17.456.651YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-304.734.981 2.841.947Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -304.501.661 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri30.387 190.519Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 30.387 190.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -8.300.762 -5.745.987Alınan Faiz24 8.037.055 8.397.415FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI397.860.758 145.303.212Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri533.359.071 227.546.775Kredilerden Nakit Girişleri6 533.359.071 227.546.775Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -9.416.293 -2.544.224Ödenen Temettüler-16.164.193 -12.078.120Ödenen Faiz-109.917.827 -67.621.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)169.074.082 77.404.668Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi99.034.783 12.449.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.108.865 89.854.454DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 226.583.622 136.729.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 494.692.487 226.583.622Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 494.692.487 226.583.622Ticari Alacaklar2.239.814.849 948.603.818İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.239.814.849 948.603.818Türev Araçlar5 16.886.187 0Stoklar9 901.841.846 400.818.914Peşin Ödenmiş Giderler26.660.195 13.738.405İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 26.660.195 13.738.405Diğer Dönen Varlıklar18 33.794.808 27.245.946ARA TOPLAM3.713.690.372 1.616.990.705TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.713.690.372 1.616.990.705DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar2.005.508 2.726.277İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.005.508 2.726.277Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 14.136.139 9.336.334Maddi Duran Varlıklar11 10.683.875 4.205.032Kullanım Hakkı Varlıkları11 46.871.218 22.615.351Maddi Olmayan Duran Varlıklar174.681.285 3.562.129Şerefiye14 83.683.081 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 90.998.204 3.562.129Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.584.561 7.029.921Diğer Duran Varlıklar1.396.325 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.396.325 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR254.358.911 49.475.044TOPLAM VARLIKLAR3.968.049.283 1.666.465.749KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar861.971.157 388.253.124İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar861.971.157 388.253.124Banka Kredileri6 851.850.736 385.457.894Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.120.421 2.795.230Ticari Borçlar1.963.644.529 580.074.675İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.963.644.529 580.074.675Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 9.186.125 2.298.050Diğer Borçlar28.020.644 10.657.950İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 28.020.644 10.657.950Türev Araçlar5 0 6.820.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 84.841.801 57.779.649Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.796.876 13.324.258Kısa Vadeli Karşılıklar867.966 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 867.966 0ARA TOPLAM2.950.329.098 1.059.208.022TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.950.329.098 1.059.208.022UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar185.478.110 17.586.716İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar185.478.110 17.586.716Banka Kredileri6 166.831.015 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 18.647.095 17.586.716Uzun Vadeli Karşılıklar11.487.410 5.921.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 11.487.410 5.921.207Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 6.281.263 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.246.783 23.507.923TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.153.575.881 1.082.715.945ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar814.473.402 583.749.804Ödenmiş Sermaye19 100.000.000 32.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)720.220 407.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)920.783.850 418.933.264Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları922.341.434 420.490.848Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-364.654.773 -42.229.897Yabancı Para Çevrim Farkları-364.654.773 -42.229.897Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 12.132.452 10.676.033Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları78.342.412 99.322.374Net Dönem Karı veya Zararı67.149.241 64.640.650TOPLAM ÖZKAYNAKLAR814.473.402 583.749.804TOPLAM KAYNAKLAR3.968.049.283 1.666.465.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 6.070.637.396 5.102.474.678Satışların Maliyeti20 -5.770.742.400 -4.856.809.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.894.996 245.665.589BRÜT KAR (ZARAR)299.894.996 245.665.589Genel Yönetim Giderleri21, 22 -68.283.639 -52.743.892Pazarlama Giderleri21, 22 -65.100.539 -41.629.716Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 40.833.690 16.938.201ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)207.344.508 168.230.182FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)207.344.508 168.230.182Finansman Giderleri24 -97.860.392 -64.041.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.484.116 104.188.530Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.334.875 -39.547.880Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -30.102.386 -40.216.518Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -12.232.489 668.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)67.149.241 64.640.650DÖNEM KARI (ZARARI)67.149.241 64.640.650Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları67.149.241 64.640.650Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,67149241 0,64640650Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar501.850.586 111.752.633Yabancı Para Çevrim Farkları501.850.586 111.752.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-322.112.036 -25.216.674Yabancı Para Çevrim Farkları-322.112.036 -25.216.674Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-322.112.036 -25.216.674DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.738.550 86.535.959TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)246.887.791 151.176.609Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları246.887.791 151.176.609http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003598BIST