***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 21:13
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 32.000.000 329.667 -1.557.584 -1.557.584 308.738.215 307.180.631 -16.935.510 -16.935.510 9.628.221 82.462.742 30.785.653 113.248.395 445.451.404 -800.089 444.651.315
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.047.812 29.737.841 -30.785.653 -1.047.812 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 77.713 0 0 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 0 0 64.640.650 64.640.650 151.176.609 0 151.176.609
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.640.650 64.640.650 64.640.650 0 64.640.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 77.713 0 0 111.752.633 111.752.633 -25.294.387 -25.294.387 0 0 0 0 86.535.959 0 86.535.959
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.078.120 0 -12.078.120 -12.078.120 0 -12.078.120
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -800.089 0 -800.089 -800.089 800.089 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19 32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 67.149.241 67.149.241 246.887.791 0 246.887.791
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 67.149.241 67.149.241 0 67.149.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 0 0 179.738.550 0 179.738.550
Sermaye Arttırımı
19 68.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.000.000 0 -68.000.000 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
75.948.305 -70.740.491
Dönem Karı (Zararı)
67.149.241 64.640.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
318.843.139 61.822.182
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 14.737.636 10.335.512
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.633.384 -10.575.727
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 908.059 -825.518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.725.325 -9.750.209
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.671.617 -189.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 5.671.617 -189.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.147.684 64.244.412
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 99.147.684 64.244.412
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.267.518 13.488.781
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 42.334.875 39.547.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
76.050.425 -55.028.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-263.954.074 -157.226.088
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-718.587.604 -46.456.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-718.587.604 -46.456.679
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.824.259 7.678.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.824.259 7.678.064
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-322.883.381 -61.001.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.921.790 -3.401.372
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
919.427.213 -45.193.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
919.427.213 -45.193.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.888.075 -954.768
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-167.337.758 -157.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-167.337.758 -157.064
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 27.062.152 -8.363.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.425.240 623.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-17.425.240 623.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
122.038.306 -30.763.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -954.860 -685.965
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -45.739.236 -21.834.619
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 604.095 -17.456.651
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-304.734.981 2.841.947
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -304.501.661 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.387 190.519
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 30.387 190.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -8.300.762 -5.745.987
Alınan Faiz
24 8.037.055 8.397.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
397.860.758 145.303.212
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
533.359.071 227.546.775
Kredilerden Nakit Girişleri
6 533.359.071 227.546.775
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -9.416.293 -2.544.224
Ödenen Temettüler
-16.164.193 -12.078.120
Ödenen Faiz
-109.917.827 -67.621.219
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.074.082 77.404.668
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
99.034.783 12.449.786
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.108.865 89.854.454
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 226.583.622 136.729.168
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 494.692.487 226.583.622
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 494.692.487 226.583.622
Ticari Alacaklar
2.239.814.849 948.603.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.239.814.849 948.603.818
Türev Araçlar
5 16.886.187 0
Stoklar
9 901.841.846 400.818.914
Peşin Ödenmiş Giderler
26.660.195 13.738.405
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 26.660.195 13.738.405
Diğer Dönen Varlıklar
18 33.794.808 27.245.946
ARA TOPLAM
3.713.690.372 1.616.990.705
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.713.690.372 1.616.990.705
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
2.005.508 2.726.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.005.508 2.726.277
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 14.136.139 9.336.334
Maddi Duran Varlıklar
11 10.683.875 4.205.032
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 46.871.218 22.615.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
174.681.285 3.562.129
Şerefiye
14 83.683.081 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 90.998.204 3.562.129
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.584.561 7.029.921
Diğer Duran Varlıklar
1.396.325 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
1.396.325 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
254.358.911 49.475.044
TOPLAM VARLIKLAR
3.968.049.283 1.666.465.749
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
861.971.157 388.253.124
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
861.971.157 388.253.124
Banka Kredileri
6 851.850.736 385.457.894
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.120.421 2.795.230
Ticari Borçlar
1.963.644.529 580.074.675
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.963.644.529 580.074.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 9.186.125 2.298.050
Diğer Borçlar
28.020.644 10.657.950
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.020.644 10.657.950
Türev Araçlar
5 0 6.820.316
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 84.841.801 57.779.649
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.796.876 13.324.258
Kısa Vadeli Karşılıklar
867.966 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 867.966 0
ARA TOPLAM
2.950.329.098 1.059.208.022
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.950.329.098 1.059.208.022
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.478.110 17.586.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.478.110 17.586.716
Banka Kredileri
6 166.831.015 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 18.647.095 17.586.716
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.487.410 5.921.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 11.487.410 5.921.207
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.281.263 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
203.246.783 23.507.923
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.153.575.881 1.082.715.945
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
814.473.402 583.749.804
Ödenmiş Sermaye
19 100.000.000 32.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
720.220 407.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
920.783.850 418.933.264
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
922.341.434 420.490.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-364.654.773 -42.229.897
Yabancı Para Çevrim Farkları
-364.654.773 -42.229.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 12.132.452 10.676.033
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
78.342.412 99.322.374
Net Dönem Karı veya Zararı
67.149.241 64.640.650
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
814.473.402 583.749.804
TOPLAM KAYNAKLAR
3.968.049.283 1.666.465.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 6.070.637.396 5.102.474.678
Satışların Maliyeti
20 -5.770.742.400 -4.856.809.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.894.996 245.665.589
BRÜT KAR (ZARAR)
299.894.996 245.665.589
Genel Yönetim Giderleri
21, 22 -68.283.639 -52.743.892
Pazarlama Giderleri
21, 22 -65.100.539 -41.629.716
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 40.833.690 16.938.201
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
207.344.508 168.230.182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
207.344.508 168.230.182
Finansman Giderleri
24 -97.860.392 -64.041.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
109.484.116 104.188.530
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.334.875 -39.547.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -30.102.386 -40.216.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -12.232.489 668.638
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.149.241 64.640.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.149.241 64.640.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
67.149.241 64.640.650
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,67149241 0,64640650
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
501.850.586 111.752.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
501.850.586 111.752.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-322.112.036 -25.216.674
Yabancı Para Çevrim Farkları
-322.112.036 -25.216.674
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-322.112.036 -25.216.674
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
179.738.550 86.535.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.887.791 151.176.609
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
246.887.791 151.176.609
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003598
BIST