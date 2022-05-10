***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 21:50
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 67.149.241 67.149.241 246.887.791 0 246.887.791
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 67.149.241 67.149.241 0 67.149.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 0 0 179.738.550 0 179.738.550
Sermaye Arttırımı
68.000.000 0 0 -68.000.000
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 -67.149.241 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 27.727.330 27.727.330 37.515.978 0 37.515.978
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.727.330 27.727.330 27.727.330 0 27.727.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 0 0 9.788.648 0 9.788.648
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 812.806 -1.557.584 -1.557.584 1.075.240.484 1.073.682.900 -507.857.761 -507.857.761 12.132.452 145.491.653 27.727.330 173.218.983 851.989.380 0 851.989.380
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.202.440 37.815.033
Dönem Karı (Zararı)
27.727.330 2.034.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
240.183.388 36.018.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 9.772.532 3.563.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.205.662 1.466.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.160.208 676.028
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.045.454 790.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-761.709 -101.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-761.709 -101.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 36.441.800 18.514.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
122.492.785 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.508.360 12.594.812
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.523.958 -19.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
134.602.192 14.822.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 53.539.996 -61.955.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 35.953.500 1.543.679
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -10.974.017 3.068.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.018.911 104.722.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 92.018.911 104.722.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.661.412 -367.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.365.065 -5.326.276
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.365.065 -5.326.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.332.857 -1.004.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.242.578 -25.857.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.466.994 -9.752.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.775.584 -16.105.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
402.512.910 52.875.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-350.060 -132.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.500.645 -8.481.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
540.235 -6.446.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.600.919 1.076.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.408 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.408 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.129.076 -781.947
Alınan Faiz
15 9.695.566 1.858.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.480.817 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.893.909 -65.259.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-11.369.807 -30.939.789
Kredilerden Nakit Girişleri
4 -11.369.807 -30.939.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.584.658 -9.029.304
Ödenen Faiz
-41.939.444 -25.290.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
150.707.612 -26.367.784
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
26.347.745 28.946.224
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.055.357 2.578.440
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 494.692.487 226.583.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 671.747.844 229.162.062
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 671.747.844 494.692.487
Finansal Yatırımlar
10 144.480.817 0
Ticari Alacaklar
2.167.392.421 2.239.814.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.167.392.421 2.239.814.849
Türev Araçlar
29.929.289 16.886.187
Stoklar
7 866.367.611 901.841.846
Peşin Ödenmiş Giderler
8 37.634.212 26.660.195
Diğer Dönen Varlıklar
9 47.561.987 33.794.808
ARA TOPLAM
3.965.114.181 3.713.690.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.965.114.181 3.713.690.372
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.545.101 2.005.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.545.101 2.005.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14.136.139 14.136.139
Maddi Duran Varlıklar
11.308.512 10.683.875
Kullanım Hakkı Varlıkları
51.658.100 46.871.218
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
171.322.643 174.681.285
Şerefiye
83.683.081 83.683.081
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
87.639.562 90.998.204
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 4.584.561
Diğer Duran Varlıklar
1.096.140 1.396.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
251.066.635 254.358.911
TOPLAM VARLIKLAR
4.216.180.816 3.968.049.283
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.037.583.198 2.825.615.686
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
965.973.231 861.971.157
Banka Kredileri
4 954.792.468 851.850.736
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.180.763 10.120.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.071.609.967 1.963.644.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.524.713 9.186.125
Diğer Borçlar
11.655.579 28.020.644
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 11.655.579 28.020.644
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 86.174.658 84.841.801
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.646.868 1.796.876
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 867.966
ARA TOPLAM
3.144.585.016 2.950.329.098
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.144.585.016 2.950.329.098
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.673.194 185.478.110
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.673.194 185.478.110
Banka Kredileri
4 174.177.650 166.831.015
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.495.544 18.647.095
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.384.445 11.487.410
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14.548.781 6.281.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.606.420 203.246.783
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.364.191.436 3.153.575.881
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
851.989.380 814.473.402
Ödenmiş Sermaye
100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
812.806 720.220
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.073.682.900 920.783.850
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.557.584 -1.557.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.075.240.484 922.341.434
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-507.857.761 -364.654.773
Yabancı Para Çevrim Farkları
-507.857.761 -364.654.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.132.452 12.132.452
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
145.491.653 78.342.412
Net Dönem Karı veya Zararı
27.727.330 67.149.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
851.989.380 814.473.402
TOPLAM KAYNAKLAR
4.216.180.816 3.968.049.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 2.862.678.212 1.246.077.721
Satışların Maliyeti
12 -2.724.692.924 -1.187.645.365
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
137.985.288 58.432.356
BRÜT KAR (ZARAR)
137.985.288 58.432.356
Genel Yönetim Giderleri
13, 14 -36.195.517 -11.800.328
Pazarlama Giderleri
13, 14 -30.319.628 -13.970.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.605.477 461.856
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.075.620 33.123.798
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
91.075.620 33.123.798
Finansman Gelirleri
15 -42.839.930 -18.494.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.235.690 14.629.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.508.360 -12.594.812
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.654.716 -1.992.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.853.644 -10.602.502
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.727.330 2.034.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.727.330 2.034.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.727.330 2.034.596
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,27727330 0,02034596
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
152.991.636 83.508.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
152.991.636 83.508.682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-143.202.988 -28.960.992
Yabancı Para Çevrim Farkları
-143.202.988 -28.960.992
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-143.202.988 -28.960.992
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.788.648 54.547.690
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.515.978 56.582.286
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37.515.978 56.582.286
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028936
BIST