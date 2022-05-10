***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 67.149.241 67.149.241 246.887.791 0 246.887.791Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 67.149.241 67.149.241 0 67.149.241Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 0 0 179.738.550 0 179.738.550Sermaye Arttırımı68.000.000 0 0 -68.000.000Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 -67.149.241 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 27.727.330 27.727.330 37.515.978 0 37.515.978Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.727.330 27.727.330 27.727.330 0 27.727.330Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 0 0 9.788.648 0 9.788.648Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 812.806 -1.557.584 -1.557.584 1.075.240.484 1.073.682.900 -507.857.761 -507.857.761 12.132.452 145.491.653 27.727.330 173.218.983 851.989.380 0 851.989.380Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345.202.440 37.815.033Dönem Karı (Zararı)27.727.330 2.034.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler240.183.388 36.018.372Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12, 14 9.772.532 3.563.887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.205.662 1.466.707Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 25.160.208 676.028Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.045.454 790.679Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-761.709 -101.424Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-761.709 -101.424Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15 36.441.800 18.514.153Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler122.492.785 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.508.360 12.594.812Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler25.523.958 -19.763İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler134.602.192 14.822.185Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 53.539.996 -61.955.753Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 35.953.500 1.543.679Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -10.974.017 3.068.162Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler92.018.911 104.722.524İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 92.018.911 104.722.524Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.661.412 -367.816Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.365.065 -5.326.276İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -16.365.065 -5.326.276Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8 1.332.857 -1.004.715İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-18.242.578 -25.857.620Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-13.466.994 -9.752.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-4.775.584 -16.105.028Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları402.512.910 52.875.153Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-350.060 -132.040Vergi İadeleri (Ödemeleri)-57.500.645 -8.481.208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)540.235 -6.446.872YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-137.600.919 1.076.846Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.313.408 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.313.408 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.129.076 -781.947Alınan Faiz15 9.695.566 1.858.793Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.480.817 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.893.909 -65.259.663Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-11.369.807 -30.939.789Kredilerden Nakit Girişleri4 -11.369.807 -30.939.789Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.584.658 -9.029.304Ödenen Faiz-41.939.444 -25.290.570YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)150.707.612 -26.367.784Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi26.347.745 28.946.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)177.055.357 2.578.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 494.692.487 226.583.622DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 671.747.844 229.162.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 671.747.844 494.692.487Finansal Yatırımlar10 144.480.817 0Ticari Alacaklar2.167.392.421 2.239.814.849İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.167.392.421 2.239.814.849Türev Araçlar29.929.289 16.886.187Stoklar7 866.367.611 901.841.846Peşin Ödenmiş Giderler8 37.634.212 26.660.195Diğer Dönen Varlıklar9 47.561.987 33.794.808ARA TOPLAM3.965.114.181 3.713.690.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.965.114.181 3.713.690.372DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.545.101 2.005.508İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.545.101 2.005.508Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14.136.139 14.136.139Maddi Duran Varlıklar11.308.512 10.683.875Kullanım Hakkı Varlıkları51.658.100 46.871.218Maddi Olmayan Duran Varlıklar171.322.643 174.681.285Şerefiye83.683.081 83.683.081Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar87.639.562 90.998.204Ertelenmiş Vergi Varlığı0 4.584.561Diğer Duran Varlıklar1.096.140 1.396.325TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.066.635 254.358.911TOPLAM VARLIKLAR4.216.180.816 3.968.049.283KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.037.583.198 2.825.615.686İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar965.973.231 861.971.157Banka Kredileri4 954.792.468 851.850.736Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 11.180.763 10.120.421İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 2.071.609.967 1.963.644.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.524.713 9.186.125Diğer Borçlar11.655.579 28.020.644İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 11.655.579 28.020.644Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 86.174.658 84.841.801Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.646.868 1.796.876Kısa Vadeli Karşılıklar0 867.966ARA TOPLAM3.144.585.016 2.950.329.098TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.144.585.016 2.950.329.098UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar192.673.194 185.478.110İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar192.673.194 185.478.110Banka Kredileri4 174.177.650 166.831.015Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 18.495.544 18.647.095Uzun Vadeli Karşılıklar12.384.445 11.487.410Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14.548.781 6.281.263TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.606.420 203.246.783TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.364.191.436 3.153.575.881ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar851.989.380 814.473.402Ödenmiş Sermaye100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)812.806 720.220Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.073.682.900 920.783.850Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.557.584 -1.557.584Yabancı Para Çevrim Farkları1.075.240.484 922.341.434Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-507.857.761 -364.654.773Yabancı Para Çevrim Farkları-507.857.761 -364.654.773Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.132.452 12.132.452Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları145.491.653 78.342.412Net Dönem Karı veya Zararı27.727.330 67.149.241TOPLAM ÖZKAYNAKLAR851.989.380 814.473.402TOPLAM KAYNAKLAR4.216.180.816 3.968.049.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 2.862.678.212 1.246.077.721Satışların Maliyeti12 -2.724.692.924 -1.187.645.365TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)137.985.288 58.432.356BRÜT KAR (ZARAR)137.985.288 58.432.356Genel Yönetim Giderleri13, 14 -36.195.517 -11.800.328Pazarlama Giderleri13, 14 -30.319.628 -13.970.086Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.605.477 461.856ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)91.075.620 33.123.798FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)91.075.620 33.123.798Finansman Gelirleri15 -42.839.930 -18.494.390SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.235.690 14.629.408Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-20.508.360 -12.594.812Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.654.716 -1.992.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-8.853.644 -10.602.502SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.727.330 2.034.596DÖNEM KARI (ZARARI)27.727.330 2.034.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.727.330 2.034.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç / (Zarar) 0,27727330 0,02034596Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar152.991.636 83.508.682Yabancı Para Çevrim Farkları152.991.636 83.508.682Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-143.202.988 -28.960.992Yabancı Para Çevrim Farkları-143.202.988 -28.960.992Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-143.202.988 -28.960.992DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.788.648 54.547.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)37.515.978 56.582.286Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37.515.978 56.582.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028936BIST