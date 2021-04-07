***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Arena Bilgisayar 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 22.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe EYÜPAdres Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması.2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi.3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.4 - Şirket'in 2020 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.6 - Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3.maddesine "Yenilenebilir Enerji" faaliyetlerine ilişkin fıkra eklenmesi ve esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.7 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul onayına sunulması ve 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi.8 - 2021 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.9 - 2020 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması.10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan" II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - 2020 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri.14 - Yönetim Kurulu üyelik seçimlerinin yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti.15 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi.16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi.17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.18 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 25.03.2021.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 25 Mart 2021 tarihinde Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? EvetHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 07.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - TutanakEK: 2 Genel Kurul Katılanlar Listesi 25.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924375BIST