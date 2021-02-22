***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
22.02.2021 16:06
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911396
BIST
17:211.553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,79
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:217,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1043
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:218,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1369
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:21408,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 8,03
|Açılış
|: 408,05
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DERIM
|12,76
|29.954.315
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|LINK
|42,70
|63.728.404
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|54.626.777
|% 9,99
|
|BRYAT
|549,30
|204.951.720
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.225.414.590
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|SASA
|40,34
|2.225.414.590
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,40
|1.993.839.529
|% -4,49
|
|THYAO
|12,58
|1.740.680.158
|% 2,28
|
|VAKBN
|4,73
|1.421.052.977
|% -1,46
|
|KARSN
|5,55
|1.163.628.275
|% 6,53
|
|TSKB
|1,78
|570.701.131
|% 2,30
|
|VAKBN
|4,73
|1.421.052.977
|% -1,46
|
|KARSN
|5,55
|1.163.628.275
|% 6,53
|
|EKGYO
|2,43
|454.608.505
|% -0,41
|
|ODAS
|4,13
|706.986.445
|% 3,25
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0752
|7,0763
|% 1,36
|
|Euro
|8,5925
|8,5947
|% 1,55
|
|Sterlin
|9,8708
|9,9203
|% 1,25
|
|Frank
|7,8371
|7,8843
|% 1,07
|
|Riyal
|1,8759
|1,8854
|% 1,09
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|14,30
|
|Altın Gr.
|407
|407
|6,90
|
|Cumhuriyet
|2.705
|2.745
|48,00
|
|Tam
|2.693
|2.761
|48,86
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|23,64
|
|Çeyrek
|653
|668
|11,82
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,11
|
|B. Petrol
|63,01
|63,01
|0,87
|
Seans Raporu
17:19
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17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 62 kaybederek (% -0.72 ) 1, 611
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17:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, VAKBN, KARSN
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17:29XU100
Endeks 1, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 41 altında . İşlem hacmi 29, 034.00 milyon TL de
-
17:29IZMDC
Yüzde -9.76 oranında düşüşle 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 303, 891 adet işlem
-
17:28YUNSA
Yüzde -6.76 oranında düşüşle 18.89 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 975, 372 adet işlem