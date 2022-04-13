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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası

13.04.2022 21:04
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )

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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar  Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2021 yılına ilişkin Olağan Genel  Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.                 
Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020200


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