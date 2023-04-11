***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
11.04.2023 17:45
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-19.1 No'lu Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereği hazırlanan ve aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifleri, Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin dengeli büyüme gereği arasındaki hassas dengelere ve karlılık durumuna uygun bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanacaktır.
Şirket sermayesi içinde kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirket Ana sözleşmesinde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesine yönelik herhangi bir madde bulunmamaktadır.
Kar Payı ödemelerimizin yasal süreler içerisinde ve en kısa sürede yapılmasına özen gösterilecektir. Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
Bu politika, gündemdeki hedeflere ve fonlara göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136494
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1036
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.242,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.242,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2859
|19,2923
|% 0,12
|
|Euro
|21,0244
|21,0289
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8819
|24,0017
|% 0,37
|
|Frank
|21,2550
|21,3830
|% 0,69
|
|Riyal
|5,1266
|5,1523
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,60
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|8,00
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.531
|8.605
|26,00
|
|Yarım
|4.167
|4.210
|12,00
|
|Çeyrek
|2.083
|2.105
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,19
|85,19
|1,01
|