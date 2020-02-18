***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ARENA, TRAARENA91U1 Peşin 0,3774412 37,74412 15 0,3208250 32,0825Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 10.04.2020 14.04.2020 13.04.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ARENA, TRAARENA91U1 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 18.02.2020 tarihli toplantısındaŞirketin, 2019 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasınaBu doğrultuda Şirketin, 2019 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 30.195.301,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmış olması nedeniyle I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmaması ve yıl içerisinde yapılan bağış olmaması sonucunda 30.195.301,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan- I. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL,- II. Temettü olarak brüt 6.039.060,20 TL karın dağıtılmasına,- 1.047.812,04 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve- geriye kalan 17.069.368,56 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesineAyrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 12.078.120,40 TL ve (1 TL nominal değerli hisse başına) brüt temettü oranı % 37,7441 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,377441 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 10 Nisan 2020 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasınakarar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 32.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.400.000Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 35.020.416 66.171.032,114. Vergiler ( - ) -4.825.115 05. Net Dönem Kârı 30.195.301 66.171.032,116. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.195.301 66.171.032,11Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 30.195.301 66.171.032,119. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.195.301 66.171.032,1111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.039.060,2 6.039.060,2* Nakit 6.039.060,2 6.039.060,2* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.039.060,2 6.039.060,216. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.047.812,04 1.047.812,0417. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 17.069.368,56 53.045.099,6720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 10.266.402,34 0 34 0,320825 32,0825TOPLAM 10.266.402,34 0 34 0,320825 32,0825Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıOrtaklara Dağıtılacak Brüt Nakit Kar Payı Toplamı 12.078.120,40 TL olup, bu tutar net dağıtılabilir dönem karının %40'ına isabet etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819953BIST