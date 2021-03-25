Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.03.2021 15:35



***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 22.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARENA, TRAARENA91U1 Peşin 0,5051310 50,5131 15 0,4293613 42,93613

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 15.04.2021 15.04.2021 19.04.2021 16.04.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARENA, TRAARENA91U1 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22.02.2021 tarihli toplantısında
Şirketin, 2020 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerin
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:421.400
Değişim :  -0,95% |  -13,47
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.414  
En Yüksek
1.433 En Düşük
1.397
BIST En Aktif Hisseler15:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
UMPAS 2,20 88.719 % 10,00  
TGSAS 18,82 28.447.357 % 9,99  
FADE 17,39 52.520.306 % 9,99  
IDEAS 80,95 6.648.343 % 9,99  
daha fazla
15:42 Alış Satış %  
Dolar 7,9830 7,9897 % 0,87  
Euro 9,4491 9,4735 % 0,94  
Sterlin 10,9121 10,9668 % 0,95  
Frank 8,4980 8,5492 % 0,77  
Riyal 2,1231 2,1337 % 0,80  
daha fazla
15:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -6,64  
Altın Gr. 443 443 1,46  
Cumhuriyet 2.935 2.979 19,00  
Tam 2.918 2.994 13,48  
Yarım 1.411 1.448 6,52  
Çeyrek 707 724 3,26  
Gümüş.Ons 24,53 24,56 -0,55  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 -0,08  
B. Petrol 62,54 62,54 -1,87  
Seans Raporu 15:42
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru