***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.02.2021 13:59
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değişitirilmesi amacıyla SPK onayı almak üzere gerekli başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913272
BIST
15:411.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -15,50
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
15:417,4406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0879
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
15:419,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0616
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
15:41419,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,65
|Açılış
|: 419,19
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.739.422
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|EGGUB
|222,40
|134.709.395
|% 8,86
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,50
|1.594.234.470
|% 0,82
|
|KOZAL
|128,50
|1.318.557.539
|% 0,23
|
|GARAN
|8,91
|1.093.737.541
|% -1,87
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SASA
|39,88
|778.263.463
|% -4,36
|
|EKGYO
|2,25
|706.134.717
|% -2,60
|
|TSKB
|1,66
|382.320.706
|% -3,49
|
|KARSN
|3,94
|696.773.671
|% -6,86
|
|PETKM
|5,20
|825.552.449
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,31
|198.197.068
|% -3,68
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4347
|7,4406
|% 1,20
|
|Euro
|9,0109
|9,0180
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,3072
|10,3589
|% 0,37
|
|Frank
|8,1397
|8,1887
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9677
|1,9776
|% 0,67
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-7,14
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|39,00
|
|Tam
|2.784
|2.855
|40,28
|
|Yarım
|1.346
|1.381
|19,49
|
|Çeyrek
|675
|690
|9,74
|
|Gümüş.Ons
|26,75
|26,78
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|65,05
|65,05
|-1,07
|