***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 16:37
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 26.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinde belirtilen 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanına ilişkin 5 yıllık geçerlilik süresi 2016 yılı sonunda dolduğundan, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin ve esas sözleşmenin ekli tadil tasarısına uygun olarak değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadil metni SPK Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916002
BIST
16:291.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,39
|Açılış
|: 1.550
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|Önceki Kapanış
|: 1.542
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1.554
En Düşük
1.527
16:297,6655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
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|Açılış
|: 7,6450
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|Önceki Kapanış
|: 7,5180
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7,7087
En Düşük
7,4989
16:299,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1279
|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,1537
En Düşük
8,8190
16:29416,89
En Yüksek
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|Açılış
|: 417,08
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|Önceki Kapanış
|: 411,29
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419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:29
|FADE
|11,55
|73.788.083
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.065
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|KOZAL
|131,80
|1.112.512.442
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.211.492
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.069.681.298
|% -0,81
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,40
|637.347.376
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|927.321.125
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,38
|218.911.349
|% -2,13
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6610
|7,6655
|% 1,77
|
|Euro
|9,0952
|9,1079
|% 1,42
|
|Sterlin
|10,5708
|10,6238
|% 1,66
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,33
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% 1,61
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,99
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,87
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|38,00
|
|Tam
|2.764
|2.835
|37,75
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|18,26
|
|Çeyrek
|670
|686
|9,13
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|-0,48
|