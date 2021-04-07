***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımı tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yen