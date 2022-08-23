***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
23.08.2022 19:25
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından ilk defa geçtiğimiz yıl değerlendirilmiş ve Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (stabil görünüm) olarak belirlenmişti. Bu yıl yapılan 2022 yılı kredi derecelendirme notuna ilişkin güncelleme çalışmaları neticesinde Şirketimizin 30.06.2022 mali tabloları da dikkate alınarak uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (stabil görünüm) olarak açıklanmış ve geçtiğimiz yıl belirlenen kredi derecelendirme notu ve görünüm teyit edilmiştir.
Özet rapora ve rating bildirim formuna KAP duyurumuz ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057885
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -61,22
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1564
En Düşük
18,1381
17:5918,1192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1234
En Düşük
18,0893
17:591.021,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.021,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.024,89
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1463
|18,1564
|% 0,08
|
|Euro
|18,0641
|18,1192
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,3326
|21,4396
|% -0,15
|
|Frank
|18,6918
|18,8044
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8123
|4,8364
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|3,57
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,57
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.852
|6.918
|2,00
|
|Yarım
|3.339
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|0,02
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,51
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 9.49 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 522, 307 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, GUBRF
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BFREN, MEPET, BRKO, OBASE, DOGUB, MTRKS, TLMAN, METRO, KLNMA, HKTM