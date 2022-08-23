***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, bağımsız kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından ilk defa geçtiğimiz yıl değerlendirilmiş ve Şirketimizin uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu A-1+ (stabil görünüm) olarak belirlenmişti. Bu yıl yapılan 2022 yılı kredi derecelendirme notuna ilişkin güncelleme çalışmaları neticesinde Şirketimizin 30.06.2022 mali tabloları da dikkate alınarak uzun vadeli ulusal notu AA- (stabil görünüm) ve kısa vadeli ulusal notu J1+ (stabil görünüm) olarak açıklanmış ve geçtiğimiz yıl belirlenen kredi derecelendirme notu ve görünüm teyit edilmiştir.Özet rapora ve rating bildirim formuna KAP duyurumuz ekinde yer verilmekte olup pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057885BIST