***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" "ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikalarını 04.10.2021 tarihi itibariyle almıştır.Bu sertifikalar kapsamında yapılacak çalışmalar ile müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, çevreye duyarlı çalışma anlayışının arttırılması ve tüm süreçlerde sürekli iyileşme hedeflenmektedir.Bununla birlikte gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü olan" Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü " için yapılması planlanan başvurularda da yönetim sistemi sertifikaları gerekmektedir .Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966791BIST