***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2021 10:59
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz "ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" "ISO 14001- Çevre Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikalarını 04.10.2021 tarihi itibariyle almıştır.
Bu sertifikalar kapsamında yapılacak çalışmalar ile müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, çevreye duyarlı çalışma anlayışının arttırılması ve tüm süreçlerde sürekli iyileşme hedeflenmektedir.
Bununla birlikte gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statü olan" Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü " için yapılması planlanan başvurularda da yönetim sistemi sertifikaları gerekmektedir .
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966791
BIST
12:271.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.396
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|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
12:278,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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8,8715
En Düşük
8,8413
12:2710,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2550
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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En Düşük
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12:27500,43
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|Değişim
|: -0,65%
|| -3,28
|Açılış
|: 500,43
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|Önceki Kapanış
|: 503,71
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504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler12:27
|EMNIS
|20,90
|396.264
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|50.932.089
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,28
|15.604.556
|% 9,73
|
|ALBRK
|1,81
|82.184.618
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|980.750
|% 9,59
|
|KARYE
|15,12
|54.220.624
|% -8,36
|
|HURGZ
|2,33
|24.210.798
|% -6,80
|
|MARTI
|1,57
|11.109.415
|% -6,55
|
|AKSUE
|10,43
|9.200.121
|% -6,54
|
|FORMT
|1,35
|35.403.190
|% -5,59
|
|MAREN
|10,35
|663.942.089
|% 2,99
|
|GARAN
|9,25
|512.838.909
|% 0,33
|
|THYAO
|14,05
|508.923.570
|% 1,30
|
|TUPRS
|117,40
|375.187.285
|% 1,21
|
|SISE
|8,20
|251.257.688
|% 0,74
|
|SKBNK
|1,00
|103.269.558
|% 2,04
|
|YKBNK
|2,38
|164.725.825
|% 0,00
|
|MAREN
|10,35
|663.942.089
|% 2,99
|
|GARAN
|9,25
|512.838.909
|% 0,33
|
|ALBRK
|1,81
|82.184.618
|% 9,70
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8540
|8,8593
|% 0,14
|
|Euro
|10,2774
|10,2836
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0308
|12,0912
|% 0,16
|
|Frank
|9,5242
|9,5816
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3546
|2,3665
|% 0,05
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-12,01
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,17
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,53
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,61
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,39
|81,39
|0,11
|