***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 09:58
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13 Eylül 2021 tarihli KAP açıklamamızda Şirketimiz ile Likewize Corp. (önceki ünvanı ile Brightstar Corp.) arasında Brightstar Telekomünikasyon Dağıtım Ltd. Şti.'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin %100'ünün Şirketimiz tarafından satın alınmasına ilişkin Satın Alma Sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştu.
Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten bugüne kadar Türk Lirasında yaşanan devalüasyona istinaden Şirketimizin talebi ile taraflar arasında yeni görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler karşılıklı mutabakat ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Sağlanan mutabakata ilişkin koşullar aşağıda yer almaktadır:
i) Brightstar Türkiye'nin hisselerinin %100'ünün satın alma bedeli olarak belirlenmiş olan 35 milyon Amerikan Doları nakit ödeme bedeli, 6 milyon Amerikan Doları indirim yapılarak 29 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir.
ii) Hisse devrinin en geç 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Ülkemizin güçlü temellerine ve sunduğu uzun vadeli potansiyele inanmaya devam ediyor, bu satın almanın şirketimiz ve yatırımcılarımız için ciddi katma değer yaratacağına ve şirketimizin teknoloji sektöründe orta ve uzun vadede çok daha güçlü bir pozisyon almasını sağlayacağına inanıyoruz.
Sürece ilişkin olarak gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978891
BIST
11:021.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 25,01
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.782
En Düşük
1.757
11:0211,9521
En Yüksek
|Değişim
|: 4,79%
|| 0,5459
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
11:0213,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 5,12%
|| 0,6563
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
11:02690,15
En Yüksek
|Değişim
|: 4,20%
|| 27,81
|Açılış
|: 690,15
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:02
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.339.640
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|94.655.942
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.492.273
|% 9,98
|
|DITAS
|30,48
|17.040.279
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KZBGY
|33,50
|9.065.007
|% -7,56
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|GESAN
|26,72
|34.014.057
|% -4,43
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|EREGL
|22,70
|516.466.139
|% 5,29
|
|GARAN
|11,95
|471.585.905
|% 0,08
|
|BASGZ
|11,34
|399.598.837
|% -9,79
|
|KRDMD
|8,59
|660.246.951
|% 3,25
|
|SISE
|11,52
|780.582.807
|% 2,77
|
|ADESE
|1,00
|63.971.107
|% -6,54
|
|ODAS
|1,64
|95.042.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,54
|204.191.773
|% 0,00
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9061
|11,9521
|% 4,79
|
|Euro
|13,4202
|13,4788
|% 5,12
|
|Sterlin
|15,8515
|15,9310
|% 4,08
|
|Frank
|12,6905
|12,7670
|% 4,21
|
|Riyal
|3,1561
|3,1720
|% 4,11
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,09
|
|Altın Gr.
|690
|690
|27,81
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,33
|
|B. Petrol
|79,30
|79,30
|-0,40
|