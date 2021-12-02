***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin (Brightstar Türkiye) hisselerinin satın alınması işlemini başarı ile sonuçlandırmış ve Brightstar Türkiye hisselerinin %100'ünün Şirketimize devri 01.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir.Brightstar Türkiye hisselerinin satın alımına karşılık olarak hisse alım sözleşmesinde belirlenen 35 milyon Amerikan Doları yapılan görüşmeler sonucu nihai olarak 26,5 milyon Amerikan Doları olarak yeniden belirlenmiştir. 26,5 milyon Amerikan Doları bedelin tamamı nakit olarak ödemiş olup, Şirketimizin hisse devrine ilişkin başkaca bir ödeme yükümlülüğü kalmamıştır.Akıllı telefonlar ve aksesuar ürünleri başta olmak üzere tüm telekomünikasyon ürün ve hizmetlerinin Türkiye'de dağıtımını gerçekleştiren Brightstar Türkiye, Vodafone Dağıtım Servis ve İçerik Hizmetleri A.Ş. (Vodafone) ile tüm telekomünikasyon ürünlerinin Vodafone satış noktalarına ve iş ortaklarına dağıtılması konusunda dağıtıcılık anlaşmasına sahiptir. Bu anlaşmanın mevcut koşullar ile ortaklık değişimi sonrasında da devamına ilişkin olarak Vodafone ile yeni bir dağıtıcılık sözleşmesi imzalanmıştır.Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi, Huawei, Lenovo, Honor, Tecno, Harman Kardon, JBL, Sennheiser gibi akıllı telefon ve yeni nesil aksesuar ürünlerinin dağıtım sözleşmelerine sahip olan Brightstar Türkiye, bu ürünlere ilave olarak Şirketimiz portföyünde bulunan bilgisayar ve diğer bilgi teknolojileri ürünlerini kendi satış kanalları üzerinden dağıtmaya da başlayacaktır. Şirketimizin mevcut ürün ve satış kanalları portföyünde bulunmayan ürün ve satış kanallarına sahip olan Brightstar Türkiye'nin gerçekleştireceği tüm satışlar şirketimizin konsolide net satışlarına ilave hasılat olarak yansıyacaktır.2020 yılında 342 milyon Amerikan Doları net satış hasılatı ve %3,7 oranında FAVÖK karlılığı gerçekleştirmiş olan Brightstar Türkiye'nin Şirketimiz tarafından satın alınması yaratacağı yeni iş geliştirme fırsatları, ölçek ekonomisi, maliyet avantajları ve operasyonel sinerjiler ile şirketimizin daha karlı ve sürdürülebilir büyümesine önemli miktarda katkı yapacaktır.Şirketimiz son yıllarda stratejik olarak dijital dönüşümü destekleyen teknolojilere yatırım yapmakta ve başta Finansal Teknolojiler (Paynet), Yenilenebilir Enerji Teknolojileri, Bulut Servisleri Platformu, IoT ve Otomasyon Teknolojileri gibi müşterilerimizin Dijital Dönüşüm süreçlerine katkı sağlayan alanlarda büyümektedir.Geleceğe yönelik olarak baktığımızda 5G ve Mobil teknolojilerinin Dijital Dönüşüm sürecinde merkezi bir role ve büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Bu satın alma sonrasında Vodafone ile sağlayacağımız stratejik iş birliği fırsatları şirketimizin gelişen teknolojiler alanında çok daha güçlü bir yer edinmesini sağlayacaktır.Gerek Arena gerekse ana hissedarımız olan Redington Grup olarak Türkiye'nin ve teknolojinin geleceğine inanmaya devam ediyor ve bu satın alma ile kısa vadeli konjonktürel etkilerden bağımsız olarak ülkemize uzun dönemli yatırım yapmaya devam etme kararlılığımızı ortaya koyuyoruz.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980615BIST