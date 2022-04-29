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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.04.2022 15:22
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri kapsamında, şirketimiz Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yenileme Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.
Teknolojinin çok hızlı değişimi ve gelişmesi, artan maliyetler ve rekabet baskısı neticesinde yeni bir açılım yapmak üzere kurulmuş olaran Arena Yenileme Merkezi, bu gelişmeler ışığında, başta akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar olmak üzere yıpranmış, performansı düşen, kullanım ömrünü tamamlamış tüm teknolojik ürünleri, doğru değerleme ile satın alıp yenileme işlemi yaparak, garantili bir biçimde yeniden ekonomiye kazandırmayı, elektronik atık ve israfı azaltarak çevreye duyarlılığın artmasında rol almayı hedeflemektedir. 
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025524


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Altın Gr. 890 891 -15,19  
Cumhuriyet 6.082 6.174 2,00  
Tam 6.053 6.206 103,47  
Yarım 2.925 3.002 50,05  
Çeyrek 1.467 1.501 25,03  
Gümüş.Ons 22,37 22,39 -0,40  
Gümüş Gr. 10,65 10,66 -0,23  
B. Petrol 104 104 -3,36  
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