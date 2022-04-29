***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 15:22
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri kapsamında, şirketimiz Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Yenileme Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.
Teknolojinin çok hızlı değişimi ve gelişmesi, artan maliyetler ve rekabet baskısı neticesinde yeni bir açılım yapmak üzere kurulmuş olaran Arena Yenileme Merkezi, bu gelişmeler ışığında, başta akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar olmak üzere yıpranmış, performansı düşen, kullanım ömrünü tamamlamış tüm teknolojik ürünleri, doğru değerleme ile satın alıp yenileme işlemi yaparak, garantili bir biçimde yeniden ekonomiye kazandırmayı, elektronik atık ve israfı azaltarak çevreye duyarlılığın artmasında rol almayı hedeflemektedir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025524
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0540
|Açılış
|: 14,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8700
|
14,9130
En Düşük
14,8362
18:0515,6988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0387
|Açılış
|: 15,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,7308
En Düşük
15,6169
18:05891,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -14,75
|Açılış
|: 890,99
|
|Önceki Kapanış
|: 905,75
|
908,09
En Düşük
887,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|ACSEL
|44,74
|6.181.538
|% 0,00
|
|ADEL
|25,44
|4.334.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|17.938.536
|% 0,00
|
|AEFES
|29,60
|66.957.305
|% 0,00
|
|AGHOL
|41,00
|33.436.278
|% 0,00
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8823
|14,8904
|% 0,27
|
|Euro
|15,6750
|15,7017
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,5796
|18,6728
|% -0,19
|
|Frank
|15,1889
|15,2804
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9584
|3,9783
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-35,88
|
|Altın Gr.
|890
|891
|-15,19
|
|Cumhuriyet
|6.082
|6.174
|2,00
|
|Tam
|6.053
|6.206
|103,47
|
|Yarım
|2.925
|3.002
|50,05
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|25,03
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,39
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|104
|104
|-3,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:34
PRKAB, TSGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
LIDER, ACSEL, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
ETILR, ARSAN, PSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:19
BASGZ, ENJSA, KONTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:04
EGSER, SERVE, CRDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında