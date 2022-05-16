***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Ashok Veeraragavan'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Akbaş'ın istifalarının kabulüne,Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Arun Srinivasan'ın yönetim kurulu üyesi ve Barış Özenoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030701BIST