***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.05.2022 19:54
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket yönetim kurulunun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile
16.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu üyesi Ashok Veeraragavan'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakan Akbaş'ın istifalarının kabulüne,
Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Arun Srinivasan'ın yönetim kurulu üyesi ve Barış Özenoğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmalarına ve bu hususların ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030701
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0697
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1183
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05906,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,66
|Açılış
|: 906,49
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5349
|15,5366
|% 0,38
|
|Euro
|16,1997
|16,2180
|% 0,65
|
|Sterlin
|19,0221
|19,1175
|% 0,52
|
|Frank
|15,4352
|15,5282
|% 0,30
|
|Riyal
|4,1307
|4,1514
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|3,27
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,16
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,54
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,24
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında