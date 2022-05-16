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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.05.2022 19:56
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Hakan Akbaş'ın görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylığı Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, yönetim kurulunun kalan görev süresi içerisinde görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul'da onaya sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Barış Özenoğlu'nun seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 16.05.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile karar verilmiştir. Sn. Barış Özenoğlu'nun özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı ekte yer almaktadır.  Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030702


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