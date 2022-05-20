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***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.05.2022 16:08
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket yönetim kurulunun 20.05.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile
20.05.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Raj Shankar'ın istifalarının kabulüne,
Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Rajiv Srivastava'nın yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031472


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