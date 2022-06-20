***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.02.2022 Tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu %100 hissedarı olduğumuz Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamen ya da kısmen elden çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek opsiyonların değerlendirilmesine karar vermiş ve Raiffeisen Investment Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yatırım bankası olarak yetkilendirilmiştir. İlgili süreç gizlilik sözleşmesi imzalamış olan yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmeler ile olumlu olarak devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmeler KAP üzerinden yapılacaktır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038185BIST