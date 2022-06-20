***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.06.2022 10:21
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.02.2022 Tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimiz Yönetim Kurulu %100 hissedarı olduğumuz Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin hisselerinin tamamen ya da kısmen elden çıkarılmasına ilişkin ortaya çıkabilecek opsiyonların değerlendirilmesine karar vermiş ve Raiffeisen Investment Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. yatırım bankası olarak yetkilendirilmiştir. İlgili süreç gizlilik sözleşmesi imzalamış olan yerli ve yabancı potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmeler ile olumlu olarak devam etmekte olup sürece ilişkin önemli gelişmeler hakkında bilgilendirmeler KAP üzerinden yapılacaktır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038185
BIST
14:342.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,47
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:3417,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:3418,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0693
|Açılış
|: 18,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:341.024,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.023,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:32
|EGEEN
|2.205,50
|147.080.657
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.324
|% 9,98
|
|ARMDA
|158,80
|8.662.289
|% 9,82
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|ISDMR
|24,06
|70.092.026
|% -4,14
|
|THYAO
|49,94
|4.421.919.144
|% 3,65
|
|EREGL
|27,88
|2.135.177.601
|% -3,33
|
|SASA
|45,80
|1.029.292.049
|% -0,52
|
|SISE
|21,96
|929.492.843
|% 0,27
|
|TUPRS
|258,70
|843.189.716
|% -3,61
|
|ODAS
|3,08
|690.934.221
|% 5,12
|
|YKBNK
|4,88
|642.625.544
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|440.534.456
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,62
|247.519.625
|% 0,00
|
|THYAO
|49,94
|4.421.919.144
|% 3,65
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3220
|17,3361
|% 0,06
|
|Euro
|18,2405
|18,2562
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,1866
|21,2928
|% 0,35
|
|Frank
|17,9100
|18,0179
|% 0,72
|
|Riyal
|4,6052
|4,6283
|% 0,04
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,45
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.803
|6.900
|-66,00
|
|Yarım
|3.340
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,24
|