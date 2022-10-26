***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2022 10:23
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.12.2021 tarihinde %100 hisselerini devir aldığımız bağlı ortaklığımız Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Limited Şirketi'nin unvanı Arena Connect Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak tadil ve tescil edilmiştir. Söz konusu değişikliğin Şirketimizin mali tablolarına etkisi bulunmamaktadır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074250
BIST
10:324.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 28,40
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:3218,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:3218,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1137
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6645
En Düşük
18,4735
10:32998,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,25
|Açılış
|: 998,04
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,07
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:30
|DOGUB
|10,29
|4.065.117
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|GOLTS
|105,90
|30.776.400
|% 8,62
|
|ELITE
|39,42
|13.757.015
|% 7,70
|
|BAYRK
|10,92
|19.459.445
|% 7,06
|
|AGYO
|7,53
|22.895.515
|% -9,93
|
|ALKA
|36,98
|59.791.691
|% -6,38
|
|UFUK
|63,50
|694.514
|% -6,13
|
|ACSEL
|58,25
|21.052.175
|% -6,05
|
|YEOTK
|54,00
|27.168.153
|% -5,51
|
|THYAO
|101,30
|1.144.633.800
|% 0,80
|
|AKBNK
|15,79
|575.616.999
|% 1,74
|
|SISE
|33,82
|533.586.936
|% 0,00
|
|SASA
|105,90
|419.555.275
|% 0,86
|
|TUPRS
|375,40
|345.711.928
|% 0,24
|
|TSKB
|3,22
|254.077.261
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,14
|165.187.645
|% -0,93
|
|AKBNK
|15,79
|575.616.999
|% 1,74
|
|ISGYO
|9,18
|323.528.329
|% 4,20
|
|YKBNK
|9,65
|321.595.799
|% 1,37
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6092
|% 0,03
|
|Euro
|18,6518
|18,6609
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,4280
|21,5354
|% 0,71
|
|Frank
|18,7180
|18,8308
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,02
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|15,34
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.700
|6.798
|40,00
|
|Yarım
|3.265
|3.321
|20,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.661
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,64
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,12
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|-1,24
|