***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2023 09:16
***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirketimizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmıştır. İş bu anlaşma kapsamında alacakların menkul kıymetleştirilmesine ve ilişkin yazılım, altyapı ve sistem işletimi hizmetleri Teamsec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık A.Ş. tarafından sağlanacaktır.
Şirketimiz mevcut ve gelecekte doğacak olan ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve bu menkul kıymetlerin VDMK olarak ihracı ile hem mevcut işlerinin büyümesinde hem de yeni girmeyi planladığı iş alanlarında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir bölümünü sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir finansman modeli ile finanse etmeyi planlamaktadır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.
Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180070
BIST
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18:057.259
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.259
|
0
En Yüksek
0
18:0526,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0482
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4475
En Düşük
26,9249
18:0529,5432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0622
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,9952
En Düşük
29,4501
18:051.677,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.677,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,32
|
1.707,56
En Düşük
1.674,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|53,60
|99.819.849
|% 1,05
|
|OTTO
|255,80
|2.231.055
|% 0,00
|
|ULUFA
|8,07
|86.981.585
|% 0,00
|
|TUREX
|26,82
|18.240.865
|% 0,00
|
|TRILC
|11,17
|89.342.803
|% 0,00
|
|RYSAS
|28,60
|32.632.215
|% -0,90
|
|TSPOR
|5,35
|170.371.147
|% 0,00
|
|VAKBN
|12,55
|1.699.315.253
|% 0,00
|
|VESBE
|16,62
|138.883.748
|% 0,00
|
|YATAS
|35,02
|153.463.303
|% 0,00
|
|THYAO
|236,50
|9.298.513.658
|% 0,00
|
|ASTOR
|114,30
|7.838.571.549
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EREGL
|40,94
|6.917.978.829
|% 0,00
|
|SASA
|63,50
|6.163.969.894
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,40
|7.783.292.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,62
|3.068.437.024
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,16
|982.511.406
|% 0,00
|
|ISCTR
|15,75
|4.793.741.881
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,25
|358.402.828
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9698
|% 0,18
|
|Euro
|29,5188
|29,5432
|% 0,21
|
|Sterlin
|34,1338
|34,3050
|% -0,09
|
|Frank
|30,5587
|30,7428
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1679
|7,2039
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|0,28
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|11.428
|11.438
|-33,00
|
|Tam
|10.963
|11.076
|-6,00
|
|Yarım
|5.486
|5.563
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.782
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,46
|-0,11
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,06
|