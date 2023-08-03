***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Fibabanka A.Ş. arasında Şirketimizin müşterilerine yaptığı faturalı ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) olarak ihraç edilmesi amacıyla Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) Kapsamında Varlığa Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sözleşmesi imzalanmıştır. İş bu anlaşma kapsamında alacakların menkul kıymetleştirilmesine ve ilişkin yazılım, altyapı ve sistem işletimi hizmetleri Teamsec Finansal Yazılım Altyapı ve Danışmanlık A.Ş. tarafından sağlanacaktır.Şirketimiz mevcut ve gelecekte doğacak olan ticari mal satışlarından kaynaklanan alacaklarının menkul kıymetleştirilmesi ve bu menkul kıymetlerin VDMK olarak ihracı ile hem mevcut işlerinin büyümesinde hem de yeni girmeyi planladığı iş alanlarında ihtiyaç duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının önemli bir bölümünü sürdürülebilir ve maliyet avantajlı bir finansman modeli ile finanse etmeyi planlamaktadır.Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından VDMK ihracına ilişkin karar alındığında ve VDMK ihracına ilişkin ihraç belgesine onay vermesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığında ayrıca Kamuya açıklama yapılacaktır.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180070BIST