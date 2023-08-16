***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARENA*** ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 16.08.2023 tarih ve 2023/18 sayılı kararı ileŞirket Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden istifa eden yönetim kurulu başkanı Rajiv Srivastava'nın istifasının kabulüne,Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Sayın Keith W. F. Bradley'nin yönetim kurulu üyesi olarak Türk Ticaret Kanununun 363'ncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atanmasına ve bu hususun ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Sayın Rajiv Srivastava'nın Yönetim Kurulu üyeliği dışında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi Üyeliği de sona ermiştir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185909BIST